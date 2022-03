Ruský rubeľ v pondelok vzrástol, akciové indexy klesli

Moskva 28. marca (TASR) - Ruský rubeľ v pondelok po otvorení burzy v Moskve vzrástol a zamieril späť k takmer štvortýždňovému maximu oproti doláru, zatiaľ čo ruské akcie predĺžili svoj pokles, už tretí obchodný deň v rade po takmer mesačnej prestávke.



Ruský trh sa postupne znovu otvára a vracia sa do normálu po pozastavení obchodovania v reakcii na rozsiahle sankcie Západu po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára.



Ruské akcie a dlhopisy v pondelok obnovili obchodovanie v plnom rozsahu, aj keď v redukovanom časovom rámci a s rôznymi obmedzeniami vrátane zákazu predaja nakrátko, ktorý stále platí. Nerezidenti majú zakázaný predaj akcií a rubľových dlhopisov do 1. apríla.



Kurz rubľa oproti doláru do 9.47 h SELČ vzrástol o 2,3 % na 93,84 RUB/USD, pričom na začiatku obchodovania v pondelok dosiahol až 92,51 RUB/USD a bol tak najlepší od 1. marca.



Oproti euru sa rubeľ obchodoval na úrovni 102,39 RUB/EUR, čo bolo o 2,5 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania. Nakrátko pritom atakoval hranicu 97,50 RUB/USD, čo bolo jednomesačné maximum.



V zahraničí sa rubeľ obchodoval okolo úrovne 98 rubľov za dolár.



Ruské akcie však do značnej miery stratili pôdu pod nohami s výnimkou vlajkového leteckého prepravcu Aeroflot. Jeho akcie stúpli o 5,9 % po tom, čo sa na začiatku obchodovania dotkli najnižšej úrovne od roku 2009.



Ruský akciový index MOEX však klesol o 1,8 % na 2440,2 bodu. Index RTS denominovaný v dolároch sa znížil o 0,7 % na 823,8 bodu.



Výnosy ruských referenčných 10-ročných štátnych dlhopisov OFZ dosiahli 13,61 %, čo je pokles z minulotýždňového rekordu 19,74 % a tesne pod kľúčovou úrokovou sadzbou centrálnej banky, no stále sa pohybujú na úrovniach naposledy zaznamenaných v marci 2015.



Rusko v uplynulých týždňoch preukázalo, že môže pokračovať v splácaní dlhu v cudzej mene. Táto jeho schopnosť bude opäť testovaná v pondelok, keď má Rusko zaplatiť kupón v hodnote 102 miliónov USD (92,71 milióna eur) z eurobondu, ktorý je splatný v roku 2035.



(1 EUR = 1,1002 USD)