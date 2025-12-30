< sekcia Ekonomika
Ruský sektor služieb expandoval najvýraznejšie od začiatku roka
Nevybavené zákazky sa hromadili najrýchlejším tempom za posledný rok, zatiaľ čo firmy hlásili silnejší prílev nových objednávok.
Autor TASR
Moskva 30. decembra (TASR) - Ruský sektor služieb zaznamenal v decembri najsilnejšiu expanziu od prvého mesiaca tohto roka. Vzpruhu mu poskytli nové objednávky, ktoré rástli najrýchlejším tempom od januára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI) pre ruský sektor služieb podľa údajov S&P Global v decembri vzrástol na 52,3 bodu z novembrových 52,2 bodu. Ukazovateľ zotrval nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Napriek rastu poskytovatelia služieb prvýkrát za šesť mesiacov znížili počet zamestnancov, a to najvýraznejšie takmer za tri roky. Klesol najmä počet pracovníkov na plný úväzok.
Nevybavené zákazky sa hromadili najrýchlejším tempom za posledný rok, zatiaľ čo firmy hlásili silnejší prílev nových objednávok. Podniky sa snažili kompenzovať svoje rastúce náklady zvyšovaním predajných cien, aj keď pomalším tempom ako v predchádzajúcich mesiacoch.
Zložený index PMI, ktorý zahŕňa služby aj výrobné odvetvie, v decembri stagnoval na úrovni 50 bodu, keďže aktivita vo výrobe podľa skorších údajov S&P Global klesla najvýraznejšie od začiatku vojny na Ukrajine takmer pred štyrmi rokmi.
