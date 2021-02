Ruský sektor služieb sa na začiatku roka vrátil k rastu

Moskva 3. februára (TASR) - Po troch mesiacoch poklesu sa ruský sektor služieb na začiatku tohto roka vrátil k rastu. Podporili ho najmä nové objednávky, ktoré rovnako zaznamenali prvý rast za štyri mesiace. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský výrobný sektor dosiahol v januári 52,7 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 48 bodov. To znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Aktivitu v sektore podporili do veľkej miery nové objednávky, ktoré vzrástli prvýkrát od septembra minulého roka. Podindex zamestnanosti síce klesol, už piaty mesiac po sebe, tempo poklesu však bolo za toto obdobie najnižšie.