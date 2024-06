Ruský sektor služieb v máji klesol, prvýkrát za 15 mesiacov

Moskva 5. júna (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb zaznamenala v máji prvý pokles za 15 mesiacov. Príčinou bol vývoj v nových objednávkach aj produkcii, keď nové objednávky v podstate stagnovali a produkcia zaznamenala pokles. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.



Index nákupných manažérov pre ruský sektor služieb dosiahol v máji 49,8 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 50,5 bodu. To znamená, že aktivita v sektore sa dostala do pásma poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň prvý pokles aktivity v ruskom sektore služieb od februára minulého roka.



Dôvodom je prakticky stagnácia v oblasti nových objednávok, ktorá sa odrazila na poklese produkcie. Za slabými novými objednávkami je zasa zvýšený tlak na kúpnu silu spotrebiteľov.



Kompozitný index, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, zaznamenal pokles z 51,9 bodu v apríli na 51,4 bodu. To je najslabšie tempo rastu v súkromnom sektore v Rusku za 16-mesačné rastové obdobie.



Stále je to však dostatočne silný rast, k čomu prispel vývoj vo výrobnom sektore. Ten v máji pokračoval v raste, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Index nákupných manažérov S&P Global pre tento sektor dosiahol v máji 54,4 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 54,3 bodu.