Ruský Sovcomflot zvažuje alternatívne trasy pre krízu v Červenom mori

Moskva 16. januára (TASR) - Ruská štátom kontrolovaná námorná prepravná spoločnosť tankerov Sovcomflot zvažuje alternatívne trasy pre svoje lode v prípade ďalšieho vyostrenia krízy v Červenom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spojené štáty a Británia spustili minulý týždeň sériu útokov na pozície jemenských militantných húsíov, ktorí napádajú lode v Červenom mori, na kľúčovej trase z Ázie do Európy. Povstalci tvrdia, že sa zameriavajú na plavidlá, ktoré majú väzby na Izrael. Ruská agentúra Tass v utorok citovala spoločnosť Sovcomflot, ktorá uviedla, že stále operuje v Červenom mori, ale v prípade ďalšej eskalácie situácie by mohla využiť alternatívne trasy. Spoločnosť podľa svojho vyhlásenia nevie predpovedať, či bude v oblasti pokračovať v nepretržitej prevádzke a zvažuje aj alternatívne trasy, pokiaľ to bude potrebné.



Rusko odsúdilo Spojené štáty a Veľkú Britániu za útoky na ciele v Jemene. Moskva ich označila za nezodpovedné dobrodružstvo, ktoré hrozí rozšírením chaosu v celom regióne Blízkeho východu.