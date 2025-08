Ruský súd zrušil opatrenie proti predaju ruskej divízie rakúskej RBI

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruský súd tento týždeň zrušil predbežné opatrenie, ktoré bránilo rakúskej Raiffeisen Bank International (RBI) predať svoju ruskú divíziu. Uviedli to v utorok pre agentúru Reuters RBI a právnička zastupujúca divíziu rakúskej banky v Rusku.



Rozhodnutie súdu tak zvyšuje šance pre RBI na odchod z ruského trhu. Banka uviedla, že na tom pracuje viac než tri roky. Avšak nájsť vhodného kupca, na ktorého nie sú uvalené sankcie západných krajín, predstavuje pre banku naďalej výzvu. Navyše, RBI čelí aj ďalším prekážkam, súčasťou ktorých je aj nevyhnutný súhlas ruského prezidenta s akoukoľvek dohodou na predaj aktív zahraničných firiem v Rusku.



„Verdikt súdu odstraňuje iba jednu z prekážok na predaj ruskej divízie. Ďalšie ešte zostávajú,“ uviedla RBI v reakcii na otázky Reuters. „Pracovali sme na predaji počas platnosti predbežného opatrenia a budeme v tom pokračovať aj po jeho zrušení,“ dodala banka.



Rozhodnutie súdu zrušilo opatrenie zo septembra 2024, keď vtedajší súdny verdikt zmrazil akcie ruskej dcéry RBI. Bolo to najväčšie zmrazenie aktív západnej banky v Rusku. Zmrazenie súviselo so žalobou ruskej investičnej spoločnosti Rasperia po krachu dohody, v rámci ktorej chcela RBI kúpiť podiel Rasperie v stavebnej skupine Strabag. Súd následne nariadil RBI zaplatiť Rasperii kompenzácie vo výške 2 miliardy eur.



Anastasia Taradankinová z ruskej právnickej spoločnosti Delcredere, ktorá zastupovala ruskú divíziu RBI, potvrdila, že súd zrušil zmrazenie aktív divízie. „Urobili sme preto všetko a podarilo sa nám predbežné opatrenie zvrátiť,“ uviedla.



RBI minulý týždeň oznámila, že v 2. kvartáli zaznamenala stratu. Do tej ju dostali práve odpisy súvisiace s právnymi spormi v Rusku. Hodnota odpisov dosiahla 1,2 miliardy eur.