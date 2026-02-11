< sekcia Ekonomika
Ruský ťažobný koncern Nornickel zvýšil vlani zisk o viac než tretinu
Autor TASR
Moskva 11. februára (TASR) - Ruský ťažobný koncern Nornickel, najväčší producent paládia na svete, oznámil za minulý rok rast čistého zisku o viac než tretinu, k čomu prispel najmä vývoj hospodárenia v 2. polroku. Výsledky zároveň predstavujú obrat oproti roku 2024, za ktorý sa zisk spoločnosti Nornickel prepadol o takmer 40 %. Údaje spoločnosti zverejnila agentúra Reuters.
Nornickel, ktorý okrem produkcie paládia patrí aj k významným producentom niklu, platiny a medi, v stredu uviedol, že za rok 2025 dosiahol čistý zisk 2,47 miliardy USD (2,08 miliardy eur). Oproti roku 2024 to predstavuje rast o 37 %. Zisk podporil vývoj tržieb, ktoré vzrástli o 10,1 % na 13,76 miliardy USD.
Pozitívne výsledky vykázala spoločnosť aj v prípade EBITDA, teda zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou. Ten za minulý rok dosiahol 5,67 miliardy USD, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená rast o 9 %.
Zvlášť dobre sa pre ruský koncern vyvíjal 2. polrok. Za prvých šesť mesiacov sa totiž zisk spoločnosti zvýšil v medziročnom porovnaní iba o 2 % na 842 miliónov USD. EBITDA dosiahol v 1. polroku minulého roka 2,63 miliardy USD.
Okrem toho je to výrazný obrat v porovnaní s rokom 2024, za ktorý Nornickel oznámil pokles zisku o 37 % na 1,8 miliardy USD. Tržby spoločnosti v danom roku dosiahli 12,5 miliardy USD, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 13 %.
(1 EUR = 1,19 USD)
