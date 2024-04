Ruský think tank varuje pred stagnáciou priemyselnej produkcie

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruská priemyselná výroba a investície stagnujú, vývoz tovaru sa naďalej zhoršuje a ziskovosť vo väčšine odvetví klesá. Uviedol to ruský think tank blízky vláde. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Centrum pre makroekonomické analýzy a krátkodobé predpovede vydalo v sobotu (27. 4.) nepriaznivé hodnotenie, pričom varovalo aj pred nedostatkom dovážaných komponentov a surovín.



Napriek vojne Ruska proti Ukrajine výkon jeho ekonomiky v minulom roku prekonal očakávania. Centrum však vo svojej mesačnej analýze makroekonomických trendov za apríl uviedlo, že koncom roka 2023 a začiatkom roka 2024 zaznamenalo známky zhoršenia mnohých ukazovateľov.



Tieto trendy sú dôvodom na obavy, skonštatovalo centrum, podľa ktorého dlhodobé výzvy v rámci ekonomiky si vyžadujú riešenia "tu a teraz".



Vo väčšine hlavných typov aktivít už bola zaznamenaná stagnácia alebo je čoraz viditeľnejšia, keďže vysoké úrokové sadzby začínajú spomaľovať rast spotrebiteľského dopytu, ktorý je považovaný za kľúčovú hnaciu silu hospodárskeho rastu.



V januári a februári klesla podľa údajov think-tanku aktivita ruských spotrebiteľov po úprave o sezónne vplyvy o 0,2 %.



Február bol štvrtým mesiacom v rade, keď investičná aktivita stagnovala, dodalo centrum, ktoré to čiastočne pripísalo vyčerpaniu predchádzajúcich "nápadov na podporu rastu".



Predchádzajúce investičné projekty sa zameriavali na infraštruktúru, substitúciu dovozu, vojensko-priemyselný komplex a bývanie, no úverové podmienky sú teraz prísnejšie a ziskovosť v mnohých priemyselných odvetviach klesla. Ziskovosť by mohla klesnúť ešte viac a poškodiť tak investičné vyhliadky vzhľadom na ťažkosti pri financovaní súkromných a verejných projektov, varovalo centrum.



Ďalšou prekážkou sú dovozné obmedzenia v dôsledku západných sankcií za vojnu na Ukrajine a problémy s platbami, pričom niektoré podniky sú kriticky závislé od dodávok komponentov a surovín.



Možnosti lacnej (neinvestičnej a neinovatívnej) substitúcie dovozu sa do značnej miery vyčerpali. V budúcnosti sú potrebné investície, uvádza sa v správe.



Rusko sa už nemôže spoliehať na príjmy z energií a lacnú pracovnú silu pre hospodársky rast v dôsledku sankcií na export uhľovodíkov a nedostatok personálu.



Centrum navrhuje ako jedno z riešení zvýšenie produktivity práce ďalšou automatizáciou a väčším využívaním digitálnych technológií a robotov.