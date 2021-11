Ruský veriteľ TCS dá na prvú fázu expanzie v Ázii až 200 miliónov USD

Moskva 8. novembra (TASR) - Ruská skupina TCS Group Holding, ktorá prevádzkuje najväčšiu online banku Tinkoff, v pondelok uviedla, že plánuje vynaložiť až 200 miliónov USD (173,63 milióna eur) z vlastných prostriedkov na prvú fázu expanzie v juhovýchodnej Ázii, ktorá zahŕňa aj vstup na trh na Filipínach.



Banka Tinkoff začiatkom tohto roka avizovala, že plánuje požiadať o licenciu na digitálne bankovníctvo na Filipínach, pričom dcérska spoločnosť TCS by mala mať kapitál mierne pod hranicou 40 miliónov USD.



Člen predstavenstva Pavel Fedorov, ktorý bol v pondelok s účinnosťou od 1. decembra vymenovaný za výkonného riaditeľa TCS spolu s Oliverom Hughesom, oznámil, že TCS plánuje expanziu na Filipíny a jeden alebo dva ďalšie trhy v juhovýchodnej Ázii. Ďalšie krajiny však nemenoval.



"Vedieme dialóg s regulačnými úradmi v troch krajinách," povedal. "Predbežne odhadujeme, že v počiatočnej fáze to bude až 200 miliónov USD z našich vlastných prostriedkov."



Fedorov, ktorý bol poradcom spoločnosti pri jej medzinárodnej stratégii, dodal, že skupina vynaloží 20 % kapitálu, ktorý získa, na medzinárodnú expanziu, pričom zvyšných 80 % bude vyčlenených pre domáci ruský trh, kde tiež rozširuje svoje podnikanie.



Ruská centrálna banka minulý mesiac pridala Tinkoff do zoznamu systémovo dôležitých bánk vďaka jej rýchlo rastúcej klientskej základni, čo znamená, že veriteľ bude čeliť prísnejším požiadavkám centrálnej banky, ale môže počítať s jej podporou, ak sa dostane do problémov.



(1 EUR = 1,1519 USD)