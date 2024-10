Ruský vicepremiér očakáva silný rast globálneho dopytu po rope a plyne

Moskva 3. októbra (TASR) - Celosvetový dopyt po zemnom plyne sa môže do roku 2050 zvýšiť o takmer 40 % na 5,7 bilióna kubických metrov, predpokladá podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"V dôsledku prechodu na plynovú energiu ako komerčne najrealizovateľnejšiu možnosť dekarbonizácie a rozvoja výroby chemikálií z plynu sa dopyt po tomto zdroji môže do roku 2050 zvýšiť na 5,7 bilióna kubických metrov, čo je o 39 % viac v porovnaní s rokom 2023," napísal Novak v príspevku, ktorý uverejnil vo štvrtok ruský časopis Energetická politika.



Plyn v súčasnosti predstavuje približne 26 % energetickej bilancie na celom svete a 46 % v Rusku, uviedol Novak a dodal, že plyn je najsľubnejším uhľovodíkovým zdrojom energie vďaka svojej udržateľnosti, dostupnosti a komerčnej efektivite. Ruský vicepremiér sa už skôr vyjadril, že dopyt po plyne do roku 2050 nedosiahne svoj vrchol a bude ďalej rásť.



V citovanom príspevku Novak očakáva aj zvýšenie celosvetového dopytu po rope, a to o 9 % až 10 % v horizonte roka 2036, tentoraz z dôvodu rastúcej motorizácie v rozvojových krajinách. "Tento trend si vyžaduje výrazné zvýšenie investícií do globálnej produkcie, ktorá v posledných rokoch v súvislosti so 'zelenou' agendou klesá," napísal Novak.