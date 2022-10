Ruský výrobca nealkoholických nápojov obmedzí investície aj nábor

Moskva 18. októbra (TASR) - Černogolovka, ruský výrobca nealkoholických nápojov, ktorý dúfa, že získa kľúčový podiel na trhu po odchode konkurencie zo Západu, v utorok oznámil, že navrhovaná nová daň zo sladkých nápojov ho prinútila v budúcom roku obmedziť investície a zmraziť nábor pre 1000 nových pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruský parlamentný výbor minulý týždeň predbežne schválil návrh rozpočtu, ktorý počíta so zavedením spotrebnej dane na nápoje s určitým obsahom cukru od 1. januára 2023, a to vo výške 7 rubľov (0,1135 USD; 0,1165 eura) na liter.



"Investičný program spoločnosti na rok 2023 sa zníži o 5 miliárd RUB, čo povedie k zmrazeniu 1000 nových pracovných miest," uviedla Černogolovka vo vyhlásení v pondelok (17. 10.) neskoro večer.



"Toto rozhodnutie je z dôvodu ekonomickej neistoty vytvorenej zavedením spotrebnej dane na nealkoholické nápoje, ktoré tvoria základ sortimentu skupiny," dodala Černogolovka.



Spoločnosť uviedla tiež, že je "extrémne pesimistická" vo svojom hodnotení trhu s nealkoholickými nápojmi v rokoch 2023 - 25 a obáva sa, že produkcia by mohla klesnúť o 20 % oproti súčasným úrovniam.



"Rozhodnutie (o dani z cukru) ovplyvní veľký investičný projekt spoločnosti v moskovskom regióne, projekt výstavby závodu v regióne Volga a projekt rozšírenia výroby v Krasnodarskom regióne," uvádza sa v správe.



Černogolovka v auguste vyhlásila, že jej cieľom je získať 50-percentný podiel na ruskom trhu s nealkoholickými nápojmi v hodnote takmer 9 miliárd USD po odchode amerických spoločností Coca-Cola a PepsiCo z krajiny. Spoločnosť začala v máji vyrábať vlastnú Colu Černogolovka.



Černogolovka dostala ranu aj minulý týždeň, keď súd pre duševné vlastníctvo rozhodol, že jej značka "Fantola" porušila ochrannú známku "Fanta" spoločnosti Coca-Cola. Tento právny spor sa začal ešte pred vojnou na Ukrajine.



(1 EUR = 0,9739 USD)