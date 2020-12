Pokles v ruskom výrobnom sektore sa výrazne spomalil

Moskva 30. decembra (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore klesla aj v závere roka, pokles sa však výrazne spomalil, pričom sektor nemal ďaleko k stagnácii. Poukázali na to v stredu údaje spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský výrobný sektor dosiahol v decembri 49,7 bodu oproti 46,3 bodu v novembri. To znamená výrazné zmiernenie poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Aktivitu v ruskom výrobnom sektore ovplyvnili v decembri nové objednávky, ktoré pokračovali v poklese tretí mesiac po sebe, aj keď miernejšom. To sa odrazilo na produkcii, ktorá rovnako zaznamenala pokles.