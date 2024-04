Ruský výrobný sektor rástol v marci najrýchlejšie za takmer 18 rokov

Moskva 1. apríla (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore v marci 2024 rástla a najrýchlejšie za takmer 18 rokov. Exportné objednávky sa pritom zvýšili prvýkrát za päť mesiacov. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) pre ruský výrobný sektor v marci 2024 stúpol na 55,7 bodu z februárových 54,7 bodu. Posunul sa tak vyššie nad zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu, a dosiahol najväčšiu hodnotu od augusta 2006.



Oživenie tohto sektora od prvých mesiacov ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 do značnej miery záviselo od domáceho dopytu, pretože Západ zaviedol sankcie proti Rusku.



Moskva vynakladá mimoriadne veľké prostriedky na výrobu a nalieva financie do obranného sektora, aby zvýšila jeho produkciu. Obranný priemysel už vo februári zabezpečil väčšie zrýchlenie rastu priemyselnej výroby, ako sa predpokladalo.



Najnovší prieskum odhalil, že nové exportné objednávky v Rusku sa v marci zvýšili, prvýkrát od vlaňajšieho októbra. Podľa S&P za väčším dopytom zahraničných klientov je expanzia na nové exportné trhy a získavanie nových klientov, čo má vplyv aj na zamestnanosť. Ruské firmy tak v marci zvýšili zamestnanosť najstrmšie od novembra 2000 a vykázali výrazný nárast nákupu vstupných surovín v snahe o obnovu zásob. Ale dodávky aj v marci klesli, pričom hlavnými faktormi, ktoré to spôsobili, boli problémy s logistikou a pomalšie dodávky prostredníctvom železničnej dopravy.



Tento relatívny výkyv však nezabránil tomu, aby firmy nezaznamenali najväčší nárast dôvery za päť rokov, pokiaľ ide o očakávanú produkciu.



"Optimizmus bol spojený s nádejou na ďalší rast dopytu, ako aj s investíciami do nových produktových radov a strojov s cieľom zlepšiť efektivitu," dodala spoločnosť S&P Global.