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Ruský vývoz vykurovacieho oleja v máji klesol

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podpísali sa pod to ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru.

Autor TASR
Moskva 22. júna (TASR) - Ruský vývoz vykurovacieho oleja a vákuového plynového oleja (VGO) v máji klesol. Podpísali sa pod to ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré obmedzili produkciu aj export. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje z ropného trhu a spoločnosti LSEG. Informovala o tom agentúra Reuters.

Objem exportu ruského vykurovacieho oleja a VGO dosiahol v máji 3,2 milióna ton. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to predstavuje pokles približne o 6 %.

Kľúčovou destináciou zostáva Saudská Arábia, kde vysoké letné teploty zvyšujú dopyt po klimatizácii. Aj do tejto krajiny však vývoz klesol, a to o 17 % na 1,23 milióna ton.

Od zavedenia úplného embarga na ruské ropné produkty zo strany Európskej únie, ktoré vstúpilo do platnosti vo februári 2023, sa Blízky východ stal pre Rusko jedným z kľúčových exportných regiónov. Okrem Blízkeho východu smeruje Rusko vykurovací olej a VGO na trhy ázijských krajín.
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