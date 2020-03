Ruským aerolíniám hrozia straty nad 1 mld. eur, prípadne bankrot

Moskva 17. marca (TASR) - Ruské aerolínie by mohli prísť v dôsledku šírenia nového koronavírusu až o 100 miliárd rubľov (1,20 miliardy eur) a nie je vylúčený ani ich bankrot. Povedal to v utorok šéf ruského Úradu pre dohľad nad bezpečnosťou leteckej dopravy (Rosaviatsia) Alexander Neradko.



Ako informovala agentúra Reuters, podobne ako v prípade ďalších krajín aj ruské úrady pozastavili lety do a z koronavírusom postihnutých krajín. Len zrušenie letov do Číny stálo ruské aerolínie iba v mesiaci február 1,7 miliardy rubľov, povedal Neradko pre ruskú agentúru Interfax.



Situáciu ruských leteckých spoločností navyše zhoršil pokles kurzu rubľa na 4-ročné minimum. Mena tak reagovala na prepad cien ropy, od vývozu ktorej je Ruská federácia naďalej vysoko závislá. Tento faktor zvýšil podľa Neradka riziko bankrotu leteckých spoločností.



Ako povedal, "pokles príjmov v dôsledku uzatvorenia viacerých medzinárodných liniek súbežne s rastom nákladov pre pokles kurzu rubľa môže znamenať obrovské straty a problémy v celom leteckom sektore". Dodal však, že Rosaviatsia spolu s ministerstvom dopravy pracujú na pláne podpory leteckého sektora, ktorého súčasťou je napríklad dočasné zrušenie navigačných poplatkov v niektorých regiónoch krajiny.



(1 EUR = 83,5905 RUB)