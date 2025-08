Ruským nehnuteľnostiam vo Viedni hrozia exekúcie v prospech Naftogazu

Viedeň 5. augusta (TASR) - Rusko by mohlo prísť o časť nehnuteľností na území Rakúska, ktoré získalo ako nástupnícky štát Sovietskeho zväzu. Vyplýva to zo zápisov v rakúskom katastri nehnuteľností v súvislosti s civilnými žalobami ukrajinského plynárenského koncernu Naftogaz. TASR o tom píše podľa agentúry APA.



Schválenie exekučnej žiadosti potvrdil v pondelok večer rakúskemu denníku „Standard“ viedenský okresný súd Innere Stadt. Voči tomu je ešte možné podať odvolanie.



Ukrajinská spoločnosť Naftogaz to urobila na základe rozhodnutie Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu, ktorý jej v roku 2023 priznal náhradu škody viac ako päť miliárd dolárov (asi 4,33 mld. eur) za straty súvisiace s ruskou anexiou polostrova Krym v roku 2014. Nároky vyplývajúce z takýchto arbitrážnych konaní môžu byť vykonané aj v Rakúsku a príslušné rozhodnutia patria do právomoci miestne príslušných okresných súdov.



Okresný súd Innere Stadt vo Viedni bol podľa APA pre výkon exekúcie pravdepodobne zvolený pre právomoc v treťom viedenskom mestskom obvode, kde sídli ruské veľvyslanectvo.



Spoločnosť Naftogaz v pondelok v tlačovej správe uviedla viac ako 20 ruských objektov v celkovej hodnote viac ako 120 miliónov eur, ktoré majú byť v Rakúsku vydražené v prípade výkonu rozhodcovského nálezu. Podľa APA by to s výnimkou štátom vlastnenej ruskej pravoslávnej katedrály vedľa budovy veľvyslanectva mala byť väčšina alebo dokonca všetky nehnuteľnosti Ruskej federácie v Rakúsku.



Ukrajinský plynárenský koncern nevznáša nároky na budovy, ktoré rakúske ministerstvo zahraničných vecí uvádza ako sídla ruských diplomatických misií a preto majú osobitnú ochranu. Okrem veľvyslanectva na Reisnerstrasse sú to obchodná misia na Argentinierstrasse a kultúrny inštitút na Brahmsplatz, komplex budov na Erzherzog-Karl-Strasse a generálny konzulát v Salzburgu.



Do dražby by mohli byť zaradené napríklad bytové komplexy na Technikerstrasse, Schiffmühlenstrasse, Sternwartestrasse, Gentzgasse a Dr.-Heinrich-Maier-Strasse, ktoré desaťročia využívali sovietski a neskôr ruskí diplomati. V prípade menších objektov sa v katastri nehnuteľností nachádzajú poznámky o ukrajinskej exekučnej žiadosti pre kanceláriu tlačovej agentúry TASS na Grosse Neugasse. Zostala opustená po vyhostení dvoch ruských korešpondentov v roku 2024.



Nehnuteľnosti sú bývalým sovietskym majetkom, ktorý bol v rakúskom katastri nehnuteľností prepísaný na Rusko až v roku 2009. Podobne ako väčšina štátov, aj Rakúsko po rozpade Sovietskeho zväzu koncom roka 1991 uznalo Ruskú federáciu za jeho nástupnícky a pokračujúci štát. To okrem iného znamenalo aj prevzatie pozície stáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN, ako aj pozíciu signatára rakúskej štátnej zmluvy z roku 1955.



Ďalších 14 bývalých republík ZSSR bolo klasifikovaných iba ako „jednoduché“ nástupnícke štáty s menším významom vo svetovej politike.