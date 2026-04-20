Rušňovodiči: Financie na kamery by mohli ísť na ochranu priecestí
Rušňovodiči zároveň upozornili, že pri kolíziách s cestnými vozidlami prišli v minulých rokoch o život aj ich kolegovia, a to bez akéhokoľvek zavinenia z ich strany.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Rušňovodiči navrhli financie vyčlenené na kamerové systémy presunúť na ochranu desiatich najrizikovejších železničných priecestí na Slovensku formou moderných technológií. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka o tom v pondelok informoval s tým, že Ministerstvo dopravy (MD) SR nateraz nepodporilo ich požiadavky na investície do zabezpečovacích zariadení a pracovných podmienok.
„Nepýtame si menej bezpečnosti. Pýtame si investície tam, kde majú najvyšší bezpečnostný účinok, a to platí najmä v čase obmedzených zdrojov,“ uviedol Motyčka.
V súvislosti so zrážkou osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede zo 16. apríla, pri ktorej utrpelo zranenia vyše 20 ľudí a vodič kamiónu neprežil, vyzvali rušňovodiči ministerstvo dopravy, aby v spolupráci so železnicami, políciou a odbornou verejnosťou pripravilo konkrétne opatrenia na zníženie rizika takýchto nehôd.
Rušňovodiči zároveň upozornili, že pri kolíziách s cestnými vozidlami prišli v minulých rokoch o život aj ich kolegovia, a to bez akéhokoľvek zavinenia z ich strany. Podľa nich bez pohotových a profesionálnych reakcií rušňovodičov by bol počet nehôd ešte vyšší a ich následky vážnejšie.
Podľa rušňovodičov sa už v Európe používajú inteligentné detekčné systémy, ktoré dokážu odhaliť prekážku na priecestí a zabrániť tragédii. Zároveň zdôraznili, že riziko nevzniká iba na frekventovaných tratiach, ale aj na menej vyťažených nebezpečných priecestiach.
„Podporujeme každé opatrenie, ktoré bude odborne podložené a preukázateľne zvýši bezpečnosť. Slovensko by bez železnice nedokázalo fungovať. Sektoru by sa mali predstavitelia štátu venovať intenzívnejšie a systematicky,“ dodal Motyčka.
Výbor Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj má v utorok 21. apríla o 8.00 h rokovať o opodstatnenosti zrušenia osobnej vlakovej dopravy v úseku Zvolen - Šahy aj o zavedení telových kamier pre rušňovodičov. Tí už skôr vyjadrili nesúhlas s plánovanými opatreniami formou petície i protestného zhromaždenia. Možnosť rokovania na pôde parlamentu privítali a opakovane potvrdili pripravenosť rokovať vecne, konštruktívne a s dôrazom na bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov železníc.
UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanovisko Ministerstva dopravy SR.
