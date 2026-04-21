Rušňovodiči kamery stále odmietajú, nie je to pre nich efektívne
Financie na kamery navrhuje petičný výbor použiť na zabezpečovacie zariadenia tratí, pracovné podmienky, výcvik rušňovodičov či zabezpečenie priecestí.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Petičný výbor rušňovodičov zavedenie telových kamier naďalej ostro odmieta. Aj napriek argumentom Ministerstva dopravy SR, ktoré ich presadzuje, v súčasnej situácii železničnej dopravy na Slovensku nepovažuje kamery za efektívne riešenie. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka o tom informoval v utorok po diskusii s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) a železničiarmi vo Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Financie na kamery navrhuje petičný výbor použiť na zabezpečovacie zariadenia tratí, pracovné podmienky, výcvik rušňovodičov či zabezpečenie priecestí.
„Vítame ochotu ministra dopravy Ráža zúčastniť sa na rokovaní, no je na škodu veci, že z výboru odišiel predčasne, počas prebiehajúcej diskusie. Negatívne vnímame, že pán minister ako prvé oznámil, že z návrhu zavedenia telových kamier neustúpi,“ uviedol Motyčka. Diskusia by podľa rušňovodičov mala prebiehať otvorene bez záverov na jej začiatku. Navrhované kamery, tvrdia rušňovodiči, pomôžu nehodu vyšetriť, oni chcú nehode zabrániť.
Reagovali aj na zábery zo sociálnych sietí, ktoré ukázal minister, ako niektorí rušňovodiči počas jazdy natáčali videá a fotografovali. „Takéto konanie nezodpovedných jednotlivcov odsudzujeme, a požadujeme vyvodenie osobnej zodpovednosti,“ poukázal Motyčka.
Podľa ich zistení dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) evidoval už v minulosti takéto konanie jednotlivcov. „Pýtame sa teda, prečo voči nim nerobil dostatočné pracovno-právne opatrenia už v minulosti, a či neuprednostnil záujem odviesť vlak za každú cenu i napriek pochybnostiam o kvalite konkrétneho rušňovodiča,“ dodal.
Rušňovodiči veria, že rokovania o železničnej doprave budú na parlamentnej úrovni častejšie. Železnica podľa nich potrebuje jasný plán a systematické investície, podložené odbornými názormi. Ako dodali, to v súčasnosti železniciam chýba.
Minister dopravy zopakoval, že od nákupu a zavedenia telových kamier pre rušňovodičov neustúpia. Označil to za dobré opatrenie, za ktorým si stoja. Ubezpečil, že všetky záznamy z kamier budú použité iba v prípade nehody. „Ak vie pracovník banky pracovať pod kamerovým dohľadom celú zmenu, lebo chráneným verejným záujmom sú peniaze, tak tisíc ľudí vo vlaku nie je chráneným verejným záujmom?“ spýtal sa Ráž. Rušňovodič preto podľa neho bude musieť strpieť kameru. Ak budú potrebné nejaké zmeny, sú podľa neho pripravení ich predložiť.
Financie na kamery navrhuje petičný výbor použiť na zabezpečovacie zariadenia tratí, pracovné podmienky, výcvik rušňovodičov či zabezpečenie priecestí.
„Vítame ochotu ministra dopravy Ráža zúčastniť sa na rokovaní, no je na škodu veci, že z výboru odišiel predčasne, počas prebiehajúcej diskusie. Negatívne vnímame, že pán minister ako prvé oznámil, že z návrhu zavedenia telových kamier neustúpi,“ uviedol Motyčka. Diskusia by podľa rušňovodičov mala prebiehať otvorene bez záverov na jej začiatku. Navrhované kamery, tvrdia rušňovodiči, pomôžu nehodu vyšetriť, oni chcú nehode zabrániť.
Reagovali aj na zábery zo sociálnych sietí, ktoré ukázal minister, ako niektorí rušňovodiči počas jazdy natáčali videá a fotografovali. „Takéto konanie nezodpovedných jednotlivcov odsudzujeme, a požadujeme vyvodenie osobnej zodpovednosti,“ poukázal Motyčka.
Podľa ich zistení dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) evidoval už v minulosti takéto konanie jednotlivcov. „Pýtame sa teda, prečo voči nim nerobil dostatočné pracovno-právne opatrenia už v minulosti, a či neuprednostnil záujem odviesť vlak za každú cenu i napriek pochybnostiam o kvalite konkrétneho rušňovodiča,“ dodal.
Rušňovodiči veria, že rokovania o železničnej doprave budú na parlamentnej úrovni častejšie. Železnica podľa nich potrebuje jasný plán a systematické investície, podložené odbornými názormi. Ako dodali, to v súčasnosti železniciam chýba.
Minister dopravy zopakoval, že od nákupu a zavedenia telových kamier pre rušňovodičov neustúpia. Označil to za dobré opatrenie, za ktorým si stoja. Ubezpečil, že všetky záznamy z kamier budú použité iba v prípade nehody. „Ak vie pracovník banky pracovať pod kamerovým dohľadom celú zmenu, lebo chráneným verejným záujmom sú peniaze, tak tisíc ľudí vo vlaku nie je chráneným verejným záujmom?“ spýtal sa Ráž. Rušňovodič preto podľa neho bude musieť strpieť kameru. Ak budú potrebné nejaké zmeny, sú podľa neho pripravení ich predložiť.