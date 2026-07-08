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Rušňovodiči kritizujú povinné kamery, rezort argumentuje bezpečnosťou
Rušňovodiči kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady kamerového systému pre štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR sa sústreďuje na opatrenie, ktoré má výrazný mediálny efekt, no nerieši podstatu problémov železnice. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka tak reagoval na pripravovaný návrh novely zákona o dráhach, ktorý má zaviesť povinné kamery v rušňoch. MD to zdôvodňuje zvýšením bezpečnosti železničnej dopravy.
Tento zámer podľa Motyčku nepreukazuje, že nepretržité kamerové monitorovanie je nevyhnutné a rovnaký cieľ nemožno dosiahnuť menej invazívnymi opatreniami. Rušňovodiči nevylučujú aj právne kroky. „Slovensko aj celá Európa čelí nedostatku rušňovodičov. Osobné vlaky sa odriekajú. Ak odídu ďalší ľudia, nebude mať kto jazdiť. To si musí ministerstvo ako zriaďovateľ štátneho osobného dopravcu uvedomiť a prebrať zodpovednosť za možné následky voči verejnosti,“ uviedol Motyčka.
V súvislosti s možným odchodom ďalších rušňovodičov očakáva rastúci tlak na zvyšovanie pracovného zaťaženia zostávajúcich rušňovodičov. Podľa neho to môže vytvárať ďalší tlak na bezpečnostne kritické profesie, najmä na tratiach, ktoré stále nie sú vybavené modernými zabezpečovacími systémami.
Rušňovodiči kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady kamerového systému pre štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko. Na financovanie pritom verejne vyzvali už pred niekoľkými týždňami. Železnica na Slovensku je podľa Motyčku ako motor, ktorý ešte funguje, no už dlhšie beží bez generálnej opravy.
„Železnica zápasí so zlým stavom infraštruktúry, finančnými problémami štátneho Carga, chýbajúcimi modernými zabezpečovacími systémami, nevhodnými pracovnými podmienkami aj slabou konkurencieschopnosťou nákladnej železničnej dopravy voči cestnej. Diskusia o výzvach v železničnom sektore by sa preto nemala zúžiť len na kamery,“ dodal Motyčka.
Železniční dopravcovia by mali povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných vozidiel (rušňov) a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to návrh novely zákona o doprave na dráhach, ktorý pripravuje MD s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Na medzirezortné pripomienkovanie ho chce predložiť ešte v júli. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slov-Lex.sk.
Navrhovaná úprava má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov najmä na účely zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí, bezpečnostného vyšetrovania, dokazovania a prijímania preventívnych opatrení v železničnej doprave. „Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov vrátane rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu,“ informovalo MD.
Tento zámer podľa Motyčku nepreukazuje, že nepretržité kamerové monitorovanie je nevyhnutné a rovnaký cieľ nemožno dosiahnuť menej invazívnymi opatreniami. Rušňovodiči nevylučujú aj právne kroky. „Slovensko aj celá Európa čelí nedostatku rušňovodičov. Osobné vlaky sa odriekajú. Ak odídu ďalší ľudia, nebude mať kto jazdiť. To si musí ministerstvo ako zriaďovateľ štátneho osobného dopravcu uvedomiť a prebrať zodpovednosť za možné následky voči verejnosti,“ uviedol Motyčka.
V súvislosti s možným odchodom ďalších rušňovodičov očakáva rastúci tlak na zvyšovanie pracovného zaťaženia zostávajúcich rušňovodičov. Podľa neho to môže vytvárať ďalší tlak na bezpečnostne kritické profesie, najmä na tratiach, ktoré stále nie sú vybavené modernými zabezpečovacími systémami.
Rušňovodiči kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady kamerového systému pre štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko. Na financovanie pritom verejne vyzvali už pred niekoľkými týždňami. Železnica na Slovensku je podľa Motyčku ako motor, ktorý ešte funguje, no už dlhšie beží bez generálnej opravy.
„Železnica zápasí so zlým stavom infraštruktúry, finančnými problémami štátneho Carga, chýbajúcimi modernými zabezpečovacími systémami, nevhodnými pracovnými podmienkami aj slabou konkurencieschopnosťou nákladnej železničnej dopravy voči cestnej. Diskusia o výzvach v železničnom sektore by sa preto nemala zúžiť len na kamery,“ dodal Motyčka.
Železniční dopravcovia by mali povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných vozidiel (rušňov) a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to návrh novely zákona o doprave na dráhach, ktorý pripravuje MD s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Na medzirezortné pripomienkovanie ho chce predložiť ešte v júli. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slov-Lex.sk.
Navrhovaná úprava má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov najmä na účely zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí, bezpečnostného vyšetrovania, dokazovania a prijímania preventívnych opatrení v železničnej doprave. „Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov vrátane rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu,“ informovalo MD.