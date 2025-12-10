< sekcia Ekonomika
Rušňovodiči odmietajú kamery, varujú pred rizikom narušenia dopravy
Toto opatrenie podľa nich neodstráni systémové problémy na železnici, no môže sa stať, že časť rušňovodičov nebude ochotná nastupovať do služby.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Rušňovodiči na Slovensku majú obavy z plánovaného zavedenia kamerového systému na kontrolu ich práce. Toto opatrenie podľa nich neodstráni systémové problémy na železnici, no môže sa stať, že časť rušňovodičov nebude ochotná nastupovať do služby. V pondelok (8. 12.) preto Federácia strojvodcov SR zaslala ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) otvorený list.
„Zásadne odmietame výkon našej profesie pod dohľadom kamerového systému. Máme za to, že zavedenie tohto opatrenia, schváleného vládou SR dňa 3. decembra 2025, je neprimerané, finančne nákladné, a nebude plniť preventívnu funkciu,“ uviedli rušňovodiči v liste. Kamerový dohľad podľa nich neodstráni systémové problémy železničnej infraštruktúry, no prehĺbi nedôveru a psychickú záťaž rušňovodičov.
Zavedenie kamier ako riešenie by podľa Federácie strojvodcov SR ešte viac oslabilo dôstojnosť profesie rušňovodiča a prehĺbilo by existujúci problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Kamery by taktiež narušili pracovné prostredie, čoho následkom by bol ďalší odlev skúsených rušňovodičov a zníženie atraktívnosti tohto povolania pre nových uchádzačov. Ako diskriminačné vníma federácia zavedenie kamier iba pre časť dopravcov, čím sa podľa nej vytvára kategória druhotriednych rušňovodičov.
Železničiari zároveň proti zavedeniu kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodiča spustili petíciu. S jej pomocou chcú vyjadriť odmietavé stanovisko rušňovodičov naprieč celým Slovenskom, iniciovať apolitický odborný dialóg a nasmerovať investície do opatrení, ktoré posilnia reálnu bezpečnosť železníc.
Rušňovodiči upozornili, že samotné kamery nezvýšia bezpečnosť. Kľúčovými problémami sú podľa nich zastaraná infraštruktúra, absencia zabezpečovacieho zariadenia, nedostatočná kvalita rádiovej komunikácie a technický stav vozidiel. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhujú najmä dôsledné nasadenie ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.
„Sme presvedčení, že existujú účinnejšie a dôveryhodnejšie spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Kontrola prostredníctvom kamier je neprimeraným zásahom, ktorý nerieši systémové príčiny problémov - podfinancovanie infraštruktúry, zastarané technológie a nevyhovujúce pracovné podmienky,“ uviedol v otvorenom liste prezident Federácie strojvodcov SR Ľubomír Kontúr.
