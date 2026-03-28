Rušňovodiči ohlásili protestné zhromaždenie, odmietajú kamerový systém
Investovanie verejných financií do kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodičov považuje federácia za nesystémový krok.
Bratislava 28. marca (TASR) - Rušňovodiči vyjadria v stredu 1. apríla nespokojnosť s krokmi Ministerstva dopravy SR zaviesť kamerový systém sledujúci ich prácu. Na bratislavskom Námestí slobody v blízkosti sídla rezortu organizujú protestné zhromaždenie. Informovala o tom Federácia strojvodcov SR.
Investovanie verejných financií do kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodičov považuje federácia za nesystémový krok. „Neprispeje k reálnemu zvýšeniu bezpečnosti a môže, naopak, navýšiť napätie v sektore,“ varoval prezident federácie Ľubomír Kontúr. Protestným zhromaždením, ktoré sa v stredu začne na Námestí slobody o 11.30 h, chcú rušňovodiči poukázať aj na to, že rezort presadzuje zavedenie kamerového systému napriek zásadnému nesúhlasu odborovej organizácie rušňovodičov, petícii podporenej viac ako 1500 podpismi a odbornému stanovisku Centra dopravného výskumu v Brne.
„Požadujeme zohľadnenie odborných stanovísk a dlhodobo upozorňujeme, že skutočné zvýšenie bezpečnosti si vyžaduje najmä systémové investície do technického vybavenia, infraštruktúry a personálu,“ vyhlásil Kontúr. Rušňovodiči okrem protestného zhromaždenia ohlásili na znak solidarity a podpory požiadaviek aj trúbenie lokomotív na území celého Slovenska. Udeje sa tak 1. apríla o 12.00 h po dobu 30 sekúnd.
Zavádzanie bezpečnostných opatrení vrátane kamerového systému sledujúceho rušňovodičov pri pracovnom výkone prišlo po dvoch železničných nehodách na jeseň 2025, keď sa v októbri zrazili vlaky ZSSK pri Jablonove nad Turňou a v novembri pri Pezinku. V rámci opatrení Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku zámer schválila vláda.
Rušňovodiči spustili proti kamerám v rušňoch petíciu a ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) zaslali otvorený list. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhli najmä dôsledné nasadenie zabezpečovacieho systému ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.
