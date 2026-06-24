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Rušňovodiči: Riešenie našej profesie rezortom dopravy je nevhodné
V čase odriekania vlakov pre akútny nedostatok rušňovodičov to považujú za zlý signál verejnosti.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Rušňovodiči považujú riešenie problematiky ich profesie zo strany rezortu dopravy za nevhodné. V čase odriekania vlakov pre akútny nedostatok rušňovodičov to považujú za zlý signál verejnosti. Ako v stredu informoval predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) otvorene pripustil, že časť starších rušňovodičov možno pre nesúhlas s kamerovým monitorovaním odíde.
Práve starší rušňovodiči tvoria podľa Motyčku hlavný pilier výchovy kandidátov na pozíciu rušňovodiča. Ako upresnil, jazdný výcvik rušňovodičov prebieha takmer päť mesiacov a skúsení kolegovia sa priamo podieľajú na ich praktickom výcviku.
„K ľuďom s desaťročiami praxe v akomkoľvek odbore by sa malo pristupovať s úctou. Prístup, že ak sa tu niekomu nepáči, môže odísť, nie je cestou, ako budovať stabilnú a bezpečnú železnicu. Ak o nich železnica príde, musíme sa pýtať, či nastavené opatrenia v konečnom dôsledku posilňujú bezpečnosť alebo vytvárajú nové riziká pre prevádzku,“ uviedol Motyčka.
Zároveň doplnil, že zvýšená potreba vyškoľovania nových rušňovodičov má okrem straty skúseností aj negatívny ekonomický dosah na štátny rozpočet. Bremeno financovania vyškoľovaní totiž v drvivej väčšine prípadov nesú štátni dopravcovia, ktorí čerpajú financie zo štátneho rozpočtu.
Minister dopravy v súvislosti so zavedením kamier pre rušňovodičov pripomenul, že od začiatku hovorili, že toto opatrenie nebude populárne. „Na to sme dostali protiargumentáciu, že nikde to tak nefunguje. Doniesli sme niekoľko štúdií z celého sveta, kde sa jednoznačne preukázalo, že kamery zafungovali a mali obrovské benefity čo do bezpečnosti,“ povedal Ráž.
Ako pokračoval, medzitým v Poľsku kamery v rušňoch zaviedli, funguje a má to výsledky. „Dokonca kamera je za rušňovodičom, zaberá ešte oveľa viacej priestoru než sme to navrhli, že mu bude vidieť iba na ruky. Budeme sa musieť vysporiadať s týmto opatrením,“ uviedol minister.
Podľa Ráža treba dať na váhu bezpečnosť tisícov cestujúcich a diskomfort rušňovodiča. Rozumie, že to bude vyvolávať nevôľu, frustráciu a starší ľudia, ktorí môžu ísť do dôchodku, si povedia, že to robiť nebudú. „Je na prevádzkovateľoch rušňov, aby sa s tým vysporiadali,“ dodal minister s tým, že im pomôžu, ako sa bude dať.
Za problematický považujú rušňovodiči aj spôsob zavádzania opatrenia Železničnou spoločnosťou Slovensko. Ten podľa petičného výboru novelizoval interný predpis bez možnosti pripomienkovania zástupcami zamestnancov, čím mohlo prísť k porušeniu kolektívnej zmluvy.
Kamerový systém podľa rušňovodičov môže byť nástrojom spätnej analýzy udalostí, sám osebe však nerieši všetky príčiny vzniku nehôd. Podľa Motyčku je potrebné otvoriť aj odbornú diskusiu o celkovom prístupe k vyšetrovaniu železničných nehôd. Tá by sa mala viac venovať systémovým problémom, ktoré sú podľa neho na železnici často prehliadané.
„Európska legislatíva vyžaduje nezávislé vyšetrovanie železničných nehôd. Nastavenie, v ktorom túto úlohu vykonáva ministerstvo dopravy, otvára otázku, či je zabezpečená nielen právna, ale aj verejnosťou vnímaná nezávislosť systému. Reforma súčasného systému by mohla napomôcť samotným vyšetrovateľom a zároveň zvýšiť transparentnosť a dôveru cestujúcich i železničiarov,“ uzavrel Motyčka.
Práve starší rušňovodiči tvoria podľa Motyčku hlavný pilier výchovy kandidátov na pozíciu rušňovodiča. Ako upresnil, jazdný výcvik rušňovodičov prebieha takmer päť mesiacov a skúsení kolegovia sa priamo podieľajú na ich praktickom výcviku.
„K ľuďom s desaťročiami praxe v akomkoľvek odbore by sa malo pristupovať s úctou. Prístup, že ak sa tu niekomu nepáči, môže odísť, nie je cestou, ako budovať stabilnú a bezpečnú železnicu. Ak o nich železnica príde, musíme sa pýtať, či nastavené opatrenia v konečnom dôsledku posilňujú bezpečnosť alebo vytvárajú nové riziká pre prevádzku,“ uviedol Motyčka.
Zároveň doplnil, že zvýšená potreba vyškoľovania nových rušňovodičov má okrem straty skúseností aj negatívny ekonomický dosah na štátny rozpočet. Bremeno financovania vyškoľovaní totiž v drvivej väčšine prípadov nesú štátni dopravcovia, ktorí čerpajú financie zo štátneho rozpočtu.
Minister dopravy v súvislosti so zavedením kamier pre rušňovodičov pripomenul, že od začiatku hovorili, že toto opatrenie nebude populárne. „Na to sme dostali protiargumentáciu, že nikde to tak nefunguje. Doniesli sme niekoľko štúdií z celého sveta, kde sa jednoznačne preukázalo, že kamery zafungovali a mali obrovské benefity čo do bezpečnosti,“ povedal Ráž.
Ako pokračoval, medzitým v Poľsku kamery v rušňoch zaviedli, funguje a má to výsledky. „Dokonca kamera je za rušňovodičom, zaberá ešte oveľa viacej priestoru než sme to navrhli, že mu bude vidieť iba na ruky. Budeme sa musieť vysporiadať s týmto opatrením,“ uviedol minister.
Podľa Ráža treba dať na váhu bezpečnosť tisícov cestujúcich a diskomfort rušňovodiča. Rozumie, že to bude vyvolávať nevôľu, frustráciu a starší ľudia, ktorí môžu ísť do dôchodku, si povedia, že to robiť nebudú. „Je na prevádzkovateľoch rušňov, aby sa s tým vysporiadali,“ dodal minister s tým, že im pomôžu, ako sa bude dať.
Za problematický považujú rušňovodiči aj spôsob zavádzania opatrenia Železničnou spoločnosťou Slovensko. Ten podľa petičného výboru novelizoval interný predpis bez možnosti pripomienkovania zástupcami zamestnancov, čím mohlo prísť k porušeniu kolektívnej zmluvy.
Kamerový systém podľa rušňovodičov môže byť nástrojom spätnej analýzy udalostí, sám osebe však nerieši všetky príčiny vzniku nehôd. Podľa Motyčku je potrebné otvoriť aj odbornú diskusiu o celkovom prístupe k vyšetrovaniu železničných nehôd. Tá by sa mala viac venovať systémovým problémom, ktoré sú podľa neho na železnici často prehliadané.
„Európska legislatíva vyžaduje nezávislé vyšetrovanie železničných nehôd. Nastavenie, v ktorom túto úlohu vykonáva ministerstvo dopravy, otvára otázku, či je zabezpečená nielen právna, ale aj verejnosťou vnímaná nezávislosť systému. Reforma súčasného systému by mohla napomôcť samotným vyšetrovateľom a zároveň zvýšiť transparentnosť a dôveru cestujúcich i železničiarov,“ uzavrel Motyčka.