< sekcia Ekonomika
Rušňovodiči vyzývajú Ministerstvo dopravy SR na dialóg o kamerách
Rušňovodiči potvrdili, že sú od začiatku za zvýšenie bezpečnosti. Vlastné návrhy zvyšujúce bezpečnosť železničnej dopravy chcú predniesť za okrúhlym stolom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. marca (TASR) - Petičný výbor zastupujúci 1554 rušňovodičov vyzval Ministerstvo dopravy (MD) SR na okamžité otvorenie dialógu o kamerách v kabínach lokomotív. Odvolal sa na stanovisko Centra dopravného výskumu v Brne, ktoré takýto dohľad neodporúča. Zástupcovia rušňovodičov upozornili, že ministerstvo dopravy doposiaľ neprejavilo ochotu rokovať o téme kamerového monitorovania za odborným okrúhlym stolom. Informoval o tom v piatok predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka.
Ako podotkol, v oficiálnej odpovedi na petíciu ministerstvo odignorovalo ich základnú požiadavku na zastavenie zavádzania kamier a presmerovanie týchto finančných prostriedkov na skutočné bezpečnostné opatrenia a zlepšenie pracovných podmienok.
„Sme pripravení rokovať okamžite. Nebudeme sa však tváriť, že ministerstvu ide o skutočný kompromis. Politické rozhodnutie bolo prijaté bez odborného dialógu a požiadavky 85 percent rušňovodičov dvoch najväčších dopravcov zohľadnené neboli,“ uviedol Motyčka.
Podľa neho disponujú oficiálnym odborným stanoviskom Centra dopravného výskumu v Brne, ktoré sa zaoberá aj príčinami železničných nehôd. Podľa dokumentu môže neustály kamerový dohľad predstavovať ďalší stresový faktor pre rušňovodičov a zhoršovať pracovné prostredie pri výkone profesie.
Rušňovodiči potvrdili, že sú od začiatku za zvýšenie bezpečnosti. Vlastné návrhy zvyšujúce bezpečnosť železničnej dopravy chcú predniesť za okrúhlym stolom. Jeho zorganizovanie za účasti odborníkov, psychológa a zástupcu Dopravného úradu žiadali v liste ministrovi dopravy ešte 4. februára. Ten doposiaľ ostáva bez odpovede, čo členovia petičného výboru vnímajú ako ignoráciu odborných názorov.
Zástupcovia rušňovodičov si zároveň vyhradzujú právo využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu svojich práv a profesijnej dôstojnosti. Ďalší postup oznámia po reakcii ministerstva dopravy, ktoré vyzvali na bezodkladné začatie odbornej diskusie.
„Ak štát odmieta zohľadniť názor drvivej väčšiny rušňovodičov a odignoruje aj odborné stanovisko renomovanej zahraničnej inštitúcie, nejde už o spor rušňovodičov so štátom. Ide o situáciu, keď sa štát dostáva do konfliktu s realitou,“ uzatvoril Motyčka.
Ministerstvo ako gestor Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda 3. decembra 2025, v odpovedi na petíciu uviedlo, že vníma obavy ako pochopiteľné, avšak povinnosti vyplývajúce z uznesenia vlády je povinné plniť.
„Zámer zavedenia kamerového systému nevychádza zo snahy o kontrolu či sledovanie rušňovodičov pri každodennom výkone práce,“ vysvetlilo ministerstvo. Jeho cieľom má byť výlučne zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy objektívnym objasňovaním príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí.
Ministerstvo pripravuje právnu úpravu, ktorá má rušňovodičom poskytnúť jasné a zrozumiteľné garancie. Záznamy z kamerového systému bude podľa rezortu možné použiť výhradne pri vzniku železničnej nehody alebo mimoriadnej udalosti. Záznamy nebudú slúžiť na priebežné hodnotenie pracovného výkonu, kontrolu pracovnej disciplíny ani na plošné represívne účely. Ministerstvo považuje za nevyhnutné, aby príprava predpisu prebiehala v úzkej spolupráci so zástupcami rušňovodičov, odborových organizácií, železničných dopravcov a odborníkov.
Ako podotkol, v oficiálnej odpovedi na petíciu ministerstvo odignorovalo ich základnú požiadavku na zastavenie zavádzania kamier a presmerovanie týchto finančných prostriedkov na skutočné bezpečnostné opatrenia a zlepšenie pracovných podmienok.
„Sme pripravení rokovať okamžite. Nebudeme sa však tváriť, že ministerstvu ide o skutočný kompromis. Politické rozhodnutie bolo prijaté bez odborného dialógu a požiadavky 85 percent rušňovodičov dvoch najväčších dopravcov zohľadnené neboli,“ uviedol Motyčka.
Podľa neho disponujú oficiálnym odborným stanoviskom Centra dopravného výskumu v Brne, ktoré sa zaoberá aj príčinami železničných nehôd. Podľa dokumentu môže neustály kamerový dohľad predstavovať ďalší stresový faktor pre rušňovodičov a zhoršovať pracovné prostredie pri výkone profesie.
Rušňovodiči potvrdili, že sú od začiatku za zvýšenie bezpečnosti. Vlastné návrhy zvyšujúce bezpečnosť železničnej dopravy chcú predniesť za okrúhlym stolom. Jeho zorganizovanie za účasti odborníkov, psychológa a zástupcu Dopravného úradu žiadali v liste ministrovi dopravy ešte 4. februára. Ten doposiaľ ostáva bez odpovede, čo členovia petičného výboru vnímajú ako ignoráciu odborných názorov.
Zástupcovia rušňovodičov si zároveň vyhradzujú právo využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu svojich práv a profesijnej dôstojnosti. Ďalší postup oznámia po reakcii ministerstva dopravy, ktoré vyzvali na bezodkladné začatie odbornej diskusie.
„Ak štát odmieta zohľadniť názor drvivej väčšiny rušňovodičov a odignoruje aj odborné stanovisko renomovanej zahraničnej inštitúcie, nejde už o spor rušňovodičov so štátom. Ide o situáciu, keď sa štát dostáva do konfliktu s realitou,“ uzatvoril Motyčka.
Ministerstvo ako gestor Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda 3. decembra 2025, v odpovedi na petíciu uviedlo, že vníma obavy ako pochopiteľné, avšak povinnosti vyplývajúce z uznesenia vlády je povinné plniť.
„Zámer zavedenia kamerového systému nevychádza zo snahy o kontrolu či sledovanie rušňovodičov pri každodennom výkone práce,“ vysvetlilo ministerstvo. Jeho cieľom má byť výlučne zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy objektívnym objasňovaním príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí.
Ministerstvo pripravuje právnu úpravu, ktorá má rušňovodičom poskytnúť jasné a zrozumiteľné garancie. Záznamy z kamerového systému bude podľa rezortu možné použiť výhradne pri vzniku železničnej nehody alebo mimoriadnej udalosti. Záznamy nebudú slúžiť na priebežné hodnotenie pracovného výkonu, kontrolu pracovnej disciplíny ani na plošné represívne účely. Ministerstvo považuje za nevyhnutné, aby príprava predpisu prebiehala v úzkej spolupráci so zástupcami rušňovodičov, odborových organizácií, železničných dopravcov a odborníkov.