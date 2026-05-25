< sekcia Ekonomika
Rušňovodiči vyzývajú rezort dopravy, aby vyčíslil náklady na kamery
Za hlavný problém chybovosti považujú rušňovodiči aj naďalej systémové zlyhania, no nevylučujú ani pochybenia na strane rušňovodičov.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Rušňovodiči vyzvali Ministerstvo dopravy SR na podrobné vyčíslenie nákladov na nákup telových kamier. Počet rušňovodičov v Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorej sa zavedenie kamier momentálne týka, prevyšuje 1200. Kamier sa má nakúpiť 430 za viac ako 500.000 eur. Ako v pondelok informoval predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka, to otvára otázky o dodatočných nákladoch a nie je jasné, kto bude systém spravovať ani koľko budú činiť jeho ďalšie prevádzkové náklady.
„Zaobstarať 430 kamier za vyše 500.000 eur považujeme za neefektívne mediálne opatrenie, ktoré v čase konsolidácie zaplatia všetci občania Slovenska. Ak ministerstvo nevie presvedčivo vysvetliť hospodárnosť a prínos takéhoto nákupu, prirodzene vznikajú pochybnosti, komu tento obchod v skutočnosti prospieva,“ uviedol Motyčka.
Za hlavný problém chybovosti podľa neho považujú rušňovodiči aj naďalej systémové zlyhania, no nevylučujú ani pochybenia na strane rušňovodičov. Ak má dopravca pochybnosti o profesijnej spôsobilosti konkrétneho rušňovodiča, je povinný preveriť jeho znalosti a schopnosti a predísť tak možnému zlyhaniu.
„Veľa nehôd vzniklo v minulosti pochybením na strane výpravcov a zamestnancov obsluhujúcich návestidlá a výhybky. Tým dnes predchádza zabezpečovacie zariadenie. Rušňovodičom boli pridané pracovné povinnosti. Na väčšine tratí však systémy, ktoré zabránia ich pochybeniam, absentujú, sú zastarané alebo sa nevyužívajú naplno,“ pokračoval Motyčka.
Rušňovodiči podľa neho nechcú viesť nekonečné konflikty ani zástupné debaty. Sú pripravení na vecný dialóg, no iba vtedy, ak bude mať jasný cieľ, termíny a merateľné výstupy. Železnica podľa Motyčku potrebuje riešenia, ktoré sú odborné, presadzované v dobrej viere a ktoré posunú bezpečnosť dopredu v praxi, nielen v médiách.
„Ak štát kamery presadí napriek odborným výhradám, diskusia o skutočných problémoch železnice sa nekončí - rušňovodiči tu budú aj zajtra, pripravení ďalej upozorňovať na zlyhania systému a verejne ponúkať odborné riešenia. Rušňovodiči nechcú byť súčasťou sporu. Chcú byť súčasťou riešenia,“ dodal Motyčka.
„Zaobstarať 430 kamier za vyše 500.000 eur považujeme za neefektívne mediálne opatrenie, ktoré v čase konsolidácie zaplatia všetci občania Slovenska. Ak ministerstvo nevie presvedčivo vysvetliť hospodárnosť a prínos takéhoto nákupu, prirodzene vznikajú pochybnosti, komu tento obchod v skutočnosti prospieva,“ uviedol Motyčka.
Za hlavný problém chybovosti podľa neho považujú rušňovodiči aj naďalej systémové zlyhania, no nevylučujú ani pochybenia na strane rušňovodičov. Ak má dopravca pochybnosti o profesijnej spôsobilosti konkrétneho rušňovodiča, je povinný preveriť jeho znalosti a schopnosti a predísť tak možnému zlyhaniu.
„Veľa nehôd vzniklo v minulosti pochybením na strane výpravcov a zamestnancov obsluhujúcich návestidlá a výhybky. Tým dnes predchádza zabezpečovacie zariadenie. Rušňovodičom boli pridané pracovné povinnosti. Na väčšine tratí však systémy, ktoré zabránia ich pochybeniam, absentujú, sú zastarané alebo sa nevyužívajú naplno,“ pokračoval Motyčka.
Rušňovodiči podľa neho nechcú viesť nekonečné konflikty ani zástupné debaty. Sú pripravení na vecný dialóg, no iba vtedy, ak bude mať jasný cieľ, termíny a merateľné výstupy. Železnica podľa Motyčku potrebuje riešenia, ktoré sú odborné, presadzované v dobrej viere a ktoré posunú bezpečnosť dopredu v praxi, nielen v médiách.
„Ak štát kamery presadí napriek odborným výhradám, diskusia o skutočných problémoch železnice sa nekončí - rušňovodiči tu budú aj zajtra, pripravení ďalej upozorňovať na zlyhania systému a verejne ponúkať odborné riešenia. Rušňovodiči nechcú byť súčasťou sporu. Chcú byť súčasťou riešenia,“ dodal Motyčka.