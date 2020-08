RÚSR: Komunikácia so správcovskou spoločnosťou môže byť užitočná

Bratislava 23. augusta (TASR) – Pri kúpe bytu kupujúci podpisuje aj zmluvu o výkone správy, respektíve zmluvu o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov. Mnoho kupujúcich to prechádza ako formalitu, pritom komunikácia so správcovskou spoločnosťou môže byť pre kupujúceho veľmi prínosná. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie (RÚ) SR a konateľ realitnej kancelárie Realitor Attila Mészáros.



"Informácie o doterajšej obnove bytového domu, predpokladaných budúcich investíciách, obvyklých nákladoch a podobne sú určite zaujímavé," zhodnotil Mészáros. O technickom stave bytového domu má práve najpresnejšie informácie správca bytového domu. Mészáros preto odporúča už pri prvých obhliadkach nehnuteľnosti si zistiť informácie o správcovskej spoločnosti alebo spoločenstve. "Kto vykonáva správu a informácie z energetického certifikátu nájdeme spravidla vo vstupnej časti bytového domu," dodal Mészáros.



Od stavu bytového domu závisia aj náklady na využívanie nehnuteľnosti. Energetická náročnosť a možné úspory podľa Mészárosa podliehajú rôznym faktorom, ako je lokalita, konštrukčné riešenie stavby, rozsah, kvalita a cena obnovy, forma financovania obnovy, spôsob rozúčtovania nákladov na teplo a teplú vodu pred a po obnove bytového domu a podobne. "Z dostupných informácií možno dedukovať, že komplexná obnova bytového domu môže priniesť úsporu zhruba 25 – 40 % nákladov na energie," vyčíslil Mészáros.



Ako zhodnotil Mészáros, práve stav a vek bytového domu sú smerodajné pri určovaní hodnoty zrekonštruovaného bytu. Často sa stáva, že byt je síce zrekonštruovaný, ale bytový dom je starý. Preto dochádza k rozdielom v hodnote zrekonštruovaného bytu oproti novostavbe, pričom RÚ zaznamenáva nárast záujmu práve o novostavby na úkor kompletne zrekonštruovaných starších bytov.