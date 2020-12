Kubrický: Pandémia prispela k zefektívneniu procesov na trhu realít

Bratislava 19. decembra (TASR) – Pandémia nového koronavírusu prispela k zefektívneniu procesov na trhu nehnuteľností. Digitalizácia zasiahla všetky fázy realitného obchodu, keď fyzická prítomnosť zmluvných strán sa obmedzila na minimum. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický.



V roku 2020 sa podľa jeho slov stali populárne napríklad virtuálne obhliadky nehnuteľností. "Elektronizácia procesov bola v roku 2020 výzvou nielen pre realitné kancelárie, ale aj pre banky. Tie, ako financujúce subjekty, sú totiž často súčasťou realitných obchodov," vysvetlil Kubrický.



Analytik poznamenal, že pandémia zmenila aj pohľad ľudí na bývanie. "Namiesto doterajšieho prespávania mnohí z nich začali vo svojich príbytkoch aj naozaj bývať," vysvetlil s tým, že trávili v nich karanténu alebo tam pracovali, učili sa či oddychovali. Požiadavky na priestor tak rástli a veľa ľudí v byte ocenilo okrem terasy aj samostatnú pracovňu alebo pracovný kút. "Obmedzené možnosti cestovania sa pretavili do zvýšeného dopytu po rekreačných nehnuteľnostiach," doplnil Kubrický.



Pandémia však tento rok zapríčinila aj prepad cien nájmov, ktoré poslali "z kola von" investorov, ktorí kupovali byt na prenájom a financovali to hypotékou. Ceny totiž napriek koronakríze rástli a splácanie hypotéky výnosmi z prenájmu už nebolo samozrejmosťou. "Ocitnúť sa pri takomto podnikaní v červených číslach bolo oveľa ľahšie ako v minulosti," uzavrel Kubrický zhodnotenie vplyvu pandémie na realitný trh Slovenska v roku 2020.