RÚSR: Predávajúci je povinný pri predaji bytu upozorniť na jeho chyby

Bratislava 15. septembra (TASR) – Pri predaji nehnuteľnosti je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na všetky chyby nehnuteľnosti, o ktorých má vedomosť. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros. Od kupujúceho sa však zase očakáva, že nehnuteľnosť si prezrie poriadne.



"Je vhodné sa oboznámiť s akoukoľvek dostupnou dokumentáciou (projekty, pôdorysy, kolaudačné rozhodnutia, revízne správy, doklady o vykonaných opravách a podobne)," podotkol Mészáros s tým, že ak niekto predáva napríklad zdedenú nehnuteľnosť, a teda nemá o nej dostatočné informácie, odporúča kupujúcemu požiadať o posúdenie technického stavu fundovaným odborníkom na stavby.



Pri nedostatočnej informovanosti o kupovanej nehnuteľnosti môže dôjsť k rôznym konfliktom. Mészáros uviedol príklad s povrchne realizovanou obhliadkou staršieho domu. "Nedostatočná vizuálna kontrola vlhkosti tu nakoniec viedla k nákladnej oprave a aj k sporu s predávajúcim o zľavu z ceny. Kupujúci po kúpe nehnuteľnosti zistil, že v rohu miestnosti domu za skriňou je plesnivá vlhká stena," ilustroval Mészáros. Po pátraní po zdroji vlhkosti nový majiteľ zistil, že dom nemá základy a nie je izolovaný. "V tomto prípade nesie svoj diel viny aj kupujúci, ktorý mal možnosť vykonať obhliadku opakovane, a to aj za účasti odborníka," podotkol Mészáros. Mohol sa aj spýtať na vek stavby, jej technické vyhotovenie či vykonané opravy. Predávajúci sa obhajoval tvrdením, že nešlo o skryté chyby, keďže stopy vlhnutia pravidelne nepoužívanej nehnuteľnosti boli viditeľné aj v čase obhliadky.



Ako ďalší príklad uviedol Mészáros neinformovanie kupujúceho o problémoch s odkanalizovaním nehnuteľnosti, v tomto prípade bol na vine predávajúci. "Kupujúci počas obhliadky nemá možnosť používať nehnuteľnosť, a teda ani v tomto prípade nemal možnosť zistiť, že pri spláchnutí toalety odteká odpadová voda príliš pomaly," vysvetlil Mészáros. Až keď nový majiteľ začal nehnuteľnosť používať, zistil, že odpadové potrubia sa opakovane upchávajú. Servisný zásah odhalil prasknutie kanalizačného potrubia, ktoré potrebovalo výmenu. "Keďže predávajúci vedel v čase podpisu kúpnej zmluvy o problematickej kanalizácii a neinformoval o tejto chybe kupujúceho, nakoniec súhlasil so zľavou z kúpnej ceny," uzavrel Mészáros.