Analytik Realitnej únie SR: Uvoľnenie opatrení oživí realitný trh

Bratislava 25. apríla (TASR) – Otvorenie realitných kancelárií ide ruka v ruke s celkovým uvoľňovaním protipandemických opatrení. Vďaka tomu dôjde zrejme už počas mája k výraznému oživeniu realitného trhu a k zvýšeniu počtu realitných obchodov o desiatky percent. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. Napriek tomu však rast podľa neho nebude taký prudký, ako pred rokom, keď sa realitný trh takmer zastavil a po zrušení opatrení začínal skoro od nuly. Počas druhej vlny totiž k podobnému ochromeniu obchodovania nedošlo a novej situácii sa už medzičasom prispôsobili aj realitné kancelárie.



"Tohtoročný jarný reštart trhu preto prebehne plynulejšie, bez zásadných zlomov a očakávaní poklesu predajných cien," zdôraznil analytik. Pripomenul, že na rozdiel od predajných cien, naopak, počas posledného roka klesali nájmy. Aj tu však podľa neho dôjde k oživeniu, odznievanie pandémie počas najbližších mesiacov bude znamenať hromadný návrat zamestnancov, študentov či turistov do väčších miest. "Koncom leta sa rastúci dopyt premietne aj do vyšších cien prenájmov," dodal analytik.



Na margo obchodovania s nehnuteľnosťami Kubrický dodal, že na realitnom trhu patrí jar tradične medzi najživšie obdobia roka. Popri uvoľnení opatrení je motivujúcim faktorom aj samotná pandémia ochorenia COVID-19, ktorá viedla mnoho ľudí k prehodnoteniu svojho bývania. "Väčší byt pre rodinu, hľadanie životného priestoru na vidieku, odchod z mama hotela – to sú ďalšie impulzy, ktoré sa v najbližších mesiacoch prejavia na obchodovaní s nehnuteľnosťami," vymenoval Kubrický.



Ako spomenul, možnosť otvorenia realitných kancelárií pre klientov síce kancelárie privítali, obchody s nehnuteľnosťami sa však odohrávajú na viacerých scénach. "Tou hlavnou je samotný byt či dom, ktorý je predmetom kúpy alebo prenájmu. Záujemcovia stále nemajú legitímnu možnosť pozrieť si nehnuteľnosť fyzicky, keďže naďalej platí zákaz vychádzania," upozornil analytik. Dodal, že virtuálne prehliadky nie sú stopercentnou náhradou, na základe ktorej by sa záujemcovia rozhodovali.