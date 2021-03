Realitná únia SR: Výška cien bytov nezávisí vždy od veľkosti mesta

Bratislava 25. marca (TASR) – Nepísané pravidlo – čím väčšie mesto, tým drahšie nehnuteľnosti – nemusí byť vždy pravdivé. Poukázal na to analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický vo svojej analýze cien starších trojizbových bytov v 30 vybraných mestách Slovenska s viac ako 20.000 obyvateľmi. Cenové rozdiely za štvorcový meter (m2) sa v nich pohybujú aj v niekoľkých stovkách eur.



Najdrahšie nehnuteľnosti sú už dlhodobo v Bratislave a Košiciach. Kupujúci si však priplatia aj v ostatných mestách nad 50.000 obyvateľov, keďže byty sú v nich o tretinu drahšie ako v mestách s 20.000 až 50.000 obyvateľmi. Pri cenovej mape však do hry vstupujú aj ekonomické rozdiely medzi regiónmi i dopravná dostupnosť. Napríklad Pezinok má o polovicu menej obyvateľov ako Prievidza, ceny bytov tu sú však dvojnásobné. Starší trojizbový byt s rozlohou 70 m2 stojí v Pezinku 134.120 eur, v Prievidzi len 76.580 eur.



Z porovnania najdrahšieho a najlacnejšieho mesta vyplýva, že cena bytu v hlavnom meste je 3,5-krát vyššia ako v Lučenci. V prvej desiatke najdrahších miest sa okrem krajských metropol ocitli aj dve mestá blízko Bratislavy – Pezinok a Senec a takisto aj kúpeľné mesto Piešťany a Poprad. Poprad (119.630 eur) dokonca predbehol aj svoje krajské mesto Prešov (108.010 eur). Naopak, najlacnejšie sa dá byt kúpiť na južnom Slovensku, Zemplíne či na hornej Nitre.



Ako dodal Kubrický, počet slovenských miest, kde sa dá kúpiť trojizbový byt s výmerou 70 m2 pod 100.000 eur sa každý rok znižuje. V Bratislave takéto byty stoja aj 200.000 eur, čo spotrebiteľov núti obzerať sa radšej po dvojizbových bytoch, kde ich však jeden štvorcový meter vyjde aj o 15 % viac.



Byty dražejú aj v roku 2021, a to rýchlejšie, ako rastú príjmy obyvateľstva. "Rozpočet záujemcov o vlastné bývanie je preto stále viac napnutý. Východiskom z núdze môže byť menší byt, rozlúsknuť problém však môže aj cenová mapa," myslí si Kubrický. Dodáva, že ušetriť môžu záujemcovia aj kúpou bytu v menšom meste, kde sú byty lacnejšie. "Takémuto riešeniu pootvorila dvere aj pandémia nového koronavírusu," uzavrel Kubrický s tým, že časť ľudí totiž môže pracovať z domu alebo sa nemusí presúvať za prácou do veľkého mesta denne.