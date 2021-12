Záujemcovia o vlastné bývanie by sa mali rýchlo zorientovať v ponukách

Bratislava 19. decembra (TASR) – Kto chce riešiť v súčasnosti vlastné bývanie, mal by sa začať v ponukách nehnuteľností orientovať čo najskôr. Záujemcom v tom nebránia ani rôzne protipandemické opatrenia či lockdown. Vďaka online priestoru a prezentáciám si už každý dokáže aspoň zbežne vyselektovať ponuky a dospieť tak k vhodnej nehnuteľnosti. Pre TASR to uviedol tajomník Realitnej únie (RÚ) SR Mojmír Plavec.



Záujemca o nový byt či dom môže podľa neho takisto požiadať o zastupovanie realitného makléra, ktorý mu s výberom vhodného domu či bytu pomôže. "Ešte pred podpisom rezervačnej zmluvy by sa však mal záujemca snažiť navštíviť nehnuteľnosť fyzicky a objektívne vyhodnotiť aj svoje finančné možnosti. Malá ponuka na trhu pri veľkom počte potenciálnych kupujúcich síce tlačí záujemcov o byt či dom, aby sa rozhodovali rýchlo, nemali by sa však unáhliť," poradil Plavec.



Ceny bytov tento rok rástli a únia predpokladá, že nehnuteľnosti budú dražieť aj naďalej. Analytik RÚ SR Vladimír Kubrický poznamenal, že tento rok draželi byty v pôvodnom stave, ale aj tie po kompletnej rekonštrukcii. Stavebné materiály zaznamenali rekordné nárasty cien, na cenách bytov po čerstvej rekonštrukcii sa to však doteraz veľmi neodzrkadlilo.



"Aj preto je napríklad v Bratislave cenový rozdiel medzi starším dvojizbovým bytom po kompletnej rekonštrukcii a rovnakým bytom v pôvodnom stave len 10,7 %, pri trojizbovom dokonca 5,2 %," porovnal analytik. Vyčíslil, že pri trojizbovom byte s výmerou 75 štvorcových metrov (m2) vychádza rozdiel na 12.400 eur, čo neodráža súčasné náklady na kompletnú rekonštrukciu.



"Je pravdepodobné, že nožnice medzi cenami bytov v pôvodnom stave a po kompletnej rekonštrukcii sa na budúci rok viac otvoria. Vo väčšom počte sa tam totiž premietnu zvýšené náklady na čerstvé rekonštrukcie," uzavrel analytik.