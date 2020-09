Predseda Realitnej únie: Nehnuteľnosť je dobré zabývať hneď po kúpe

Bratislava 12. septembra (TASR) – Po kúpe je dobré nehnuteľnosť začať čo najskôr plnohodnotne užívať, aby sa možné nedostatky prejavili čo najskôr. Myslí si to predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros. Ako uviedol pre TASR, v praxi sa nedostatky týkajú najmä domov, chalúp či chát. V prípade bytov je okruh možných chýb užší.



"Byty majú obvykle problémy s neodborne vykonanými rekonštrukciami, starými rozvodmi elektriny, netesnosťou rozvodov vody a odpadu, tvorbou plesní alebo so zatekaním do podstrešných bytov," vymenoval Mészáros. V prípade domov je možných problémov viac – od vlhnutia stien až po vážne statické chyby. Časté sú napríklad poruchy kúrenia a rozvodov, zatekanie striech alebo rôzne praskliny. "S oznámením zistených chýb by kupujúci nemal otáľať," upozornil Mészáros.



V praxi sa tieto zistené chyby nehnuteľnosti po jej kúpe riešia dohodou predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí zľavy z kúpnej ceny. "Zákon hovorí, že v prípade, ak má nehnuteľnosť chyby, na ktoré nebol kupujúci predávajúcim upozornený, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby nie je dotknuté právo na náhradu škody," spresnil Mészáros.



Ako však dodal, horším prípadom je, ak chyby nie je možné odstrániť, a vec sa tak stáva neupotrebiteľnou. "V tomto prípade má kupujúci možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci má kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu," vysvetlil Mészáros. Ako prevenciu pred takouto situáciu odporúča požiadať o právnu pomoc už pri uzatváraní kúpnej zmluvy a právne služby využiť aj pri uplatnení práva zo zodpovednosti za chyby.