Prepúšťanie v Bratislave môže utlmiť rast cien na realitnom trhu

Bratislava 21. júna (TASR) – Zníženie počtu zamestnancov v niektorých firmách v metropole Slovenska môže dočasne utlmiť rast predajných cien a cien prenájmov nehnuteľností v Bratislave, z dlhodobého hľadiska má však hlavné mesto stále veľký potenciál. Myslí si to hlavný analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. Plány znižovať stav pracovníkov bratislavských firiem v treťom kvartáli avizovali zamestnávatelia prostredníctvom prieskumu ManpowerGroup.



Ako uviedol Kubrický pre TASR, metropola Slovenska je najbohatším regiónom krajiny s najväčším počtom pracovných príležitostí. „Patrí medzi vysoko nadpriemerné aj v rámci EÚ. Prichádzajú sem za prácou ľudia nielen z celého Slovenska, ale aj Slováci, ktorí sa vracajú zo zahraničia,“ dodal Kubrický.



Ako informovala spoločnosť ManpowerGroup, vyhliadky trhu práce do 3. kvartálu sú na Slovensku pesimistické. Hodnota čistého indexu trhu práce (rozdiel percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast počtu zamestnancov a percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles, pozn. TASR) je podľa prieskumu spoločnosti pre 3. štvrťrok na úrovni -12 %. V prieskume prepadla aj Bratislava, a to s indexom -11 %, pričom v prípade hlavného mesta sa to nestávalo ani za čias krízy.



Kubrický si myslí, že makroekonomika je silným hýbateľom realitného trhu. Ako však upozornil, na ceny bytov a domov vplýva s niekoľkomesačným oneskorením. „Hoci naša ekonomika v najbližších mesiacoch nebude v najlepšej kondícii, samotná vidina budúcoročného prudkého ekonomického rastu môže priniesť už v závere tohto roka pozitívnu náladu aj na realitný trh,“ dodal Kubrický s tým, že sa môže stať, že trhová hodnota veľkej časti nehnuteľností sa tento rok vplyvom koronakrízy ani nezmení.