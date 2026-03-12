< sekcia Ekonomika
RÚZ a NKÚ: Slovensko potrebuje zásadnú reformu fungovania štátu
Obe strany sa zhodli, že Slovensko čelí vážnym systémovým problémom, ktoré si vyžadujú zásadné a komplexné reformy.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa vo štvrtok stretli s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomírom Andrassym. Obe strany sa zhodli, že Slovensko čelí vážnym systémovým problémom, ktoré si vyžadujú zásadné a komplexné reformy. Informovala o tom hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.
Diskusia sa podľa hovorkyne sústredila na zhoršujúcu sa kvalitu legislatívneho procesu, časté zneužívanie skráteného legislatívneho konania a formálnosť verejných konzultácií pri kľúčových rozhodnutiach štátu. „Legislatívny chaos sa stal jedným z najväčších problémov podnikateľského prostredia. Skrátené legislatívne konanie sa bežne používa v prípadoch, kde naň neexistujú dôvody. Každá vláda síce pred voľbami sľubuje nápravu, ale realita sa nemení. Nestačí konštatovať, že systém nefunguje, musíme nájsť spôsob, ako dosiahnuť reálnu zmenu,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Predseda NKÚ a zástupcovia zamestnávateľov upozornili aj na degradáciu sociálneho dialógu. Materiály zásadného významu vrátane návrhu štátneho rozpočtu sú rok čo rok predkladané sociálnym partnerom a ďalším zainteresovaným, povinne pripomienkujúcim, subjektom v extrémne krátkych lehotách, ktoré znemožňujú reálnu odbornú diskusiu „Kedysi bola diskusia o štátnom rozpočte reálnou celospoločenskou diskusiou o tom, ako má štát v ďalšom roku rozdeľovať verejné zdroje. Dnes dostanete viac ako 600 strán materiálu na pripomienkovanie s termínom na vyjadrenie do 72 hodín. Takýto prístup štátu znehodnocuje dialóg a robí z neho len formálnu procedúru,“ zdôraznil predseda Andrassy.
Obe strany sa zhodli, že dôležitú úlohu pri ochrane pravidiel legislatívneho procesu musia zohrávať aj ďalšie inštitúcie vrátane Ústavného súdu SR. Je totiž nevyhnutné, aby boli jasne vymedzené hranice, ktoré vláda bez ohľadu na jej aktuálne politické zloženie nemôže prekračovať.
Diskusia sa venovala aj širšiemu kontextu fungovania štátu a vývoja verejných financií. Zástupcovia zamestnávateľov a NKÚ sa zhodli, že Slovensko sa nachádza v kritickej situácii. Dôvodom je roky pretrvávajúci stav, keď výdavky štátu neustále výrazne rastú bez zodpovedajúceho zvýšenia efektívnosti verejných služieb. „Len za posledné desaťročie vzrástli náklady na fungovanie štátu z približne 35 miliárd eur na viac ako 60 miliárd eur ročne, no efektívnosť štátu nerastie. Vláda zaťažuje podnikateľské prostredie ďalšími a ďalšími odvodmi, aby mohla financovať nové sociálne balíčky a mylne to nazýva konsolidáciou. Takýto stav je neudržateľný,“ zdôraznil Kiraľvarga.
Obe strany sa zhodli, že alarmujúcu situáciu môže zvrátiť iba kombinácia zabezpečenia ekonomického rastu a zásadnej, komplexnej, reformy štátu. RÚZ a NKÚ zároveň podľa hovorkyne identifikovali viacero tém, pri ktorých existuje priestor na ďalšiu odbornú spoluprácu, a to najmä pri zvyšovaní transparentnosti verejných financií, zlepšovaní kvality legislatívneho procesu a hodnotení efektívnosti verejných politík. Obe strany sa totiž zhodli, že Slovensko potrebuje otvorenú diskusiu o fungovaní štátu a systémové riešenia, ktoré presiahnu horizont jedného volebného obdobia.
