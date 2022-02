Únia zamestnávateľov: Blokáda autodopravcov môže napáchať veľké škody

Bratislava 16. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sú proti masívnej blokácii ciest a jednotlivých hraničných priechodov. Rozsiahle obmedzenia, vyvolané protestmi spôsobujú rozsiahle škody na celom logistickom reťazci, dodávkach tovaru a slovenskom hospodárstve. RÚZ tak reaguje na sériu protestných akcií autodopravcov, ktoré pokračovali aj v stredu.



"Postup konania, ku ktorému sa v týchto dňoch uchýlili viacerí autodopravcovia, nepovažujeme za správny, férový a ani efektívny. Každou ďalšou minútou rozsiahlych blokácií totiž páchajú na slovenskom hospodárstve rozsiahle škody. Dodávky v rámci logistického reťazca nestíhajú byť doručené na čas a dochádza k výrazným omeškaniam. Je preto logické, že tieto škody si následne budú poškodené podniky vymáhať," upozornil prezident RÚZ, Miroslav Kiraľvarga.



Protestné akcie autodopravcov trvajú už niekoľko dní. Nákladné vozidlá opakovane blokujú hlavné dopravné tepny Bratislavy, ale aj jednotlivé hraničné priechody. Viacerí z autodopravcov dokonca avizovali, že s blokádou budú pokračovať aj v ostatných krajoch, a to až dovtedy, kým vláda nesplní ich podmienky zníženia spotrebnej a cestnej dane, ako aj mýta.



RÚZ zdôraznila, že nepriaznivý stav spôsobený výrazným rastom cien nespochybňuje, avšak vyzýva vládu, aby hľadala systémové, a nie jednorazové riešenia. Únia upozorňuje, že zvýšené ceny automaticky znamenajú aj vyššiu DPH, a teda vyššie príjmy do štátneho rozpočtu. Len pred dvoma rokmi boli výdavky na chod verejnej správy vyčíslené na 40 miliárd eur, v tomto roku je to už viac ako 49 miliárd eur. Veľký priestor pre úsporné opatrenia v mnohých výdavkoch štátu, a zároveň takmer 10 miliárd eur navyše, je podľa RÚZ obrovský balík finančných zdrojov na riešenie vzniknutých problémov.