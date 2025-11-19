< sekcia Ekonomika
RÚZ: Ceny energií musia byť prioritou hospodárskej politiky
Predstavitelia RÚZ upozornili, že napriek určitej stabilizácii cien energií na trhoch ostávajú slovenské podniky stále v nevýhode oproti konkurentom v iných členských štátoch EÚ.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Aktuálne výzvy slovenského priemyslu v oblasti energetiky, štátnej pomoci a klimatických politík Európskej únie (EÚ) boli témy stretnutia zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD). V diskusii sa zamerali hlavne na ceny energií, pripravovanú schému kompenzácií podľa európskeho rámca CISAF, ako aj vplyv klimatických cieľov EÚ na konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
Predstavitelia RÚZ upozornili, že napriek určitej stabilizácii cien energií na trhoch ostávajú slovenské podniky stále v nevýhode oproti konkurentom v iných členských štátoch EÚ. Vysoké náklady na elektrinu a plyn, vrátane regulovaných poplatkov, znižujú podľa nich konkurencieschopnosť najmä energeticky náročných odvetví. Potrebné je preto hľadať riešenia, ktoré by pomohli znížiť celkovú záťaž a umožnili slovenským firmám efektívnejšie konkurovať na jednotnom európskom trhu.
„Ceny energií sú jedným z rozhodujúcich faktorov konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Ak chceme udržať výrobu a pracovné miesta na Slovensku, musíme zabezpečiť férové podmienky a stabilné prostredie pre podnikateľov,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Dôležitou témou bola aj pripravovaná schéma štátnej pomoci na kompenzáciu cien elektriny pre oprávnené odvetvia podľa európskeho rámca CISAF. RÚZ v tejto súvislosti ocenila, že Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pracuje na jej finalizácii a žiada, aby bola schéma implementovaná čo najskôr, s dostatočne širokým okruhom oprávnených subjektov a primeranou finančnou alokáciou.
„Podpora prostredníctvom schém, ako je CISAF, je pre mnohé podniky kľúčová. Oceňujeme, že ministerstvo vníma potrebu rýchleho a efektívneho zavedenia kompenzácií, pretože každé oneskorenie môže znamenať stratu investícií aj pracovných miest,“ zhodnotil Kiraľvarga.
Diskutovalo sa aj o pripravovaných klimatických cieľoch EÚ do roku 2040 a ich možných dôsledkoch pre slovenský priemysel. RÚZ zdôraznila potrebu koordinácie medzi klimatickou a priemyselnou politikou SR, ako aj vytváranie podmienok na podporu investícií do dekarbonizácie prostredníctvom Modernizačného a Environmentálneho fondu. „Dekarbonizácia je nevyhnutná, no musí prebiehať rozumne a v tempe, ktoré zohľadní ekonomickú realitu na Slovensku. Ak chceme, aby domáci priemysel prešiel zelenou transformáciou úspešne, musíme spojiť klimatické ciele s podporou inovácií a investícií,“ vysvetlil prezident RÚZ.
Zamestnávatelia zároveň upozornili na potrebu otvoreného dialógu k pripravovanej novele zákona o Environmentálnom fonde, najmä v častiach, ktoré zasahujú do existujúceho systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Akékoľvek legislatívne zmeny by mali byť podľa RÚZ vopred konzultované s dotknutými podnikateľskými subjektmi a nemali by zvyšovať administratívnu a finančnú záťaž.
Predstavitelia RÚZ upozornili, že napriek určitej stabilizácii cien energií na trhoch ostávajú slovenské podniky stále v nevýhode oproti konkurentom v iných členských štátoch EÚ. Vysoké náklady na elektrinu a plyn, vrátane regulovaných poplatkov, znižujú podľa nich konkurencieschopnosť najmä energeticky náročných odvetví. Potrebné je preto hľadať riešenia, ktoré by pomohli znížiť celkovú záťaž a umožnili slovenským firmám efektívnejšie konkurovať na jednotnom európskom trhu.
„Ceny energií sú jedným z rozhodujúcich faktorov konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Ak chceme udržať výrobu a pracovné miesta na Slovensku, musíme zabezpečiť férové podmienky a stabilné prostredie pre podnikateľov,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Dôležitou témou bola aj pripravovaná schéma štátnej pomoci na kompenzáciu cien elektriny pre oprávnené odvetvia podľa európskeho rámca CISAF. RÚZ v tejto súvislosti ocenila, že Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pracuje na jej finalizácii a žiada, aby bola schéma implementovaná čo najskôr, s dostatočne širokým okruhom oprávnených subjektov a primeranou finančnou alokáciou.
„Podpora prostredníctvom schém, ako je CISAF, je pre mnohé podniky kľúčová. Oceňujeme, že ministerstvo vníma potrebu rýchleho a efektívneho zavedenia kompenzácií, pretože každé oneskorenie môže znamenať stratu investícií aj pracovných miest,“ zhodnotil Kiraľvarga.
Diskutovalo sa aj o pripravovaných klimatických cieľoch EÚ do roku 2040 a ich možných dôsledkoch pre slovenský priemysel. RÚZ zdôraznila potrebu koordinácie medzi klimatickou a priemyselnou politikou SR, ako aj vytváranie podmienok na podporu investícií do dekarbonizácie prostredníctvom Modernizačného a Environmentálneho fondu. „Dekarbonizácia je nevyhnutná, no musí prebiehať rozumne a v tempe, ktoré zohľadní ekonomickú realitu na Slovensku. Ak chceme, aby domáci priemysel prešiel zelenou transformáciou úspešne, musíme spojiť klimatické ciele s podporou inovácií a investícií,“ vysvetlil prezident RÚZ.
Zamestnávatelia zároveň upozornili na potrebu otvoreného dialógu k pripravovanej novele zákona o Environmentálnom fonde, najmä v častiach, ktoré zasahujú do existujúceho systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Akékoľvek legislatívne zmeny by mali byť podľa RÚZ vopred konzultované s dotknutými podnikateľskými subjektmi a nemali by zvyšovať administratívnu a finančnú záťaž.