RÚZ: Dodatočné zdanenie elektrární môže destabilizovať sektor

Bratislava 14. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s obavami vnímajú proces prijímania zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Kroky, ktoré by mohli viesť k bankrotu Slovenských elektrární, môžu spôsobiť destabilizáciu celého energetického sektora a otriasť dôverou investorov, upozornila v pondelok RÚZ. Zákon v stredu (9.2.) schválila vláda a v skrátenom konaní sa ním má zaoberať Národná rada (NR) SR.



"Problém rastúcich cien energií nespôsobili Slovenské elektrárne ako jediný prevádzkovateľ jadrových zariadení na Slovensku a jeho riešenie nemôže byť otázkou zle pripravených krokov, ktoré môžu mať zásadné negatívne dopady nielen na uvedenú spoločnosť, ale vyvolať sériu kaskádových efektov, ktorá by sa významne dotkla bankového sektora, mnohých dodávateľov a ďalších firiem na Slovensku," uviedla RÚZ.



Podnikateľom sa nepáči, že vláda obchádza štandardný legislatívny proces a zákon prijíma bez riadneho pripomienkového procesu. To je podľa RÚZ výrazom nerešpektovania predvolebných sľubov a záväzkov členov vládnej koalície, ale aj základných princípov právneho štátu. RÚZ preto vyzvala kompetentných, aby návrh zákona stiahli z rokovania parlamentu a spoločne so všetkými dotknutými subjektmi začali čo najskôr rokovať o systémových riešeniach zvyšovania cien energií.



Zamestnávatelia zdôraznili, že jadrový sektor má v krajine dlhoročnú tradíciu a len ťažko nahraditeľné postavenie. Slovensko ako jedna z najpriemyselnejších krajín únie totiž okrem jadra a plynu nemá iný spoľahlivý zdroj energie. Kroky, ktoré by mohli viesť k bankrotu Slovenských elektrární, by tak podľa RÚZ mohli spôsobiť destabilizáciu celého energetického sektora a zásadne otriasť dôverou investorov. "Vážne dopady by to mohlo mať aj na ďalšie oblasti ekonomiky," upozornila RÚZ.