RÚZ: Európa stráca konkurencieschopnosť, firmy žiadajú menej regulácií
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Európska únia stráca globálnu konkurencieschopnosť a bez zásadnej zmeny hospodárskej politiky jej hrozí ďalšie zaostávanie za Spojenými štátmi a Čínou. V piatok to uviedla Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá pri príležitosti Dňa Európy predstavila strategický dokument o prioritách RÚZ v EÚ do roku 2030. Žiada v ňom menej regulácií, podporu priemyslu a väčší priestor na podnikanie a inovácie.
Zamestnávatelia upozorňujú, že podiel Európskej únie na svetovom HDP klesol z približne 25 % v roku 1990 na súčasných 14 %. Podľa RÚZ Európa zaostáva najmä v produktivite, technologickom rozvoji a investíciách. „Európska únia dnes stojí na rázcestí. Ak chce zostať hospodársky silným a technologicky relevantným hráčom, musí sa vrátiť k princípom ekonomického pragmatizmu, podpory priemyslu a slobody podnikania,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Strategický dokument RÚZ obsahuje päť hlavných priorít do roku 2030. Medzi nimi sú zníženie administratívnej záťaže, reforma energetickej politiky vrátane podpory jadrovej energie, modernizácia jednotného trhu, posilnenie strategickej autonómie Európy a investície do vzdelávania, talentov a inovácií. „Slovensko aj celá Európa potrebujú podmienky, ktoré budú motivovať podnikať, investovať a inovovať, nie vytvárať ďalšie administratívne prekážky,“ uviedol predseda Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov RÚZ Michal Pintér.
Za hlavné problémy považuje únia zamestnávateľov vysoké ceny energií, nadmernú reguláciu a demografický vývoj. V energeticky náročných odvetviach podľa RÚZ poklesla produkcia o 10 až 15 percent. Organizácia zároveň upozorňuje, že pracovná sila v EÚ sa môže do roku 2040 každoročne znižovať približne o dva milióny ľudí. RÚZ zároveň odmieta ďalšiu centralizáciu rozhodovania v rámci EÚ a žiada väčší dôraz na princíp subsidiarity, ktorý by členským štátom umožnil flexibilnejšie reagovať na vlastné ekonomické podmienky.
