Zamestnávatelia: Finančný príspevok na stravu je daňovo znevýhodnený

Bratislava 19. októbra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že doposiaľ platná právna úprava Zákonníka práce (ZP) je diskriminačná a je preukázateľne v neprospech zamestnancov, ktorí si vyberú finančný príspevok na stravovanie. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady (NR) SR, aby tieto nedostatky odstránili. Novela ZP je v týchto dňoch na programe rokovania Národnej rady (NR) SR.



Zamestnávatelia upozornili, že kým stravné lístky sú od daní oslobodené v plnej výške, pri hotovosti to platí len sčasti, na čo v konečnom dôsledku doplácajú zamestnanci, ale aj zamestnávatelia. Z hodnoty príspevku, ktorá presiahne 2,81 eura, zamestnanci platia dane a odvody. "Je absolútne nekorektné, aby stravenky od vydavateľov boli takto zvýhodnené oproti finančnému príspevku od zamestnávateľa," upozornil člen prezídia RÚZ a prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.



Vydavatelia gastrolístkov vďaka zákonom garantovanému biznisu podľa RÚZ už roky enormne profitujú na úkor zamestnancov, zamestnávateľov, a dokonca aj celého gastrosektora. Reštaurácie nemajú na výber – za každú prijatú stravenku musia vydavateľom gastrolístkov často zaplatiť výkupný poplatok prevyšujúci 6 %, čím prichádza o peniaze nielen gastrosektor, ale aj všetci jeho zákazníci. "Poplatok za spätné odkúpenie považujeme za neprimeraný. Gastroprevádzky nedokážu čeliť navrhovaným podmienkam, a tak často celý zisk z predaja jedál končí vo vreckách emitentov (straveniek) na úkor gastroprevádzok," vysvetlil prezident Zväzu cestovného ruchu a člen prezídia RÚZ Marek Harbuľák.



Zamestnávatelia združení v RÚZ preto vyzývajú vládu, aby tieto poplatky zastropovala, a to do maximálnej výšky 1 %. "Ani samotná elektronizácia gastrolístkov problém nevyrieši, keďže emitenti používajú rovnaké sadzby pre spätný výkup gastrolístkov bez ohľadu na ich podobu. Obchodníci takto zaplatia ročne milióny eur emitentom, pričom by tieto zdroje mohli použiť na nové investície, odmeny pre zamestnancov alebo zlepšenia služieb pre slovenských spotrebiteľov," dodal predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu a člen prezídia RÚZ Martin Krajčovič.



Vydavatelia gastrolístkov v záujme zachovania obrovských ziskov, ktoré sa pohybujú rádovo v desiatkach miliónov eur, vedú podľa RÚZ už mesiace účelovú mediálnu a lobistickú kampaň, ktorej cieľom je zabrániť prijatiu opravnej novely ZP.



Zamestnávatelia združení v RÚZ očakávajú, že poslanci NR SR nepodľahnú manipulatívnej mediálnej kampani a intenzívnemu lobingu emitentov gastrolístkov a stravenky s finančným príspevkom na stravu skutočne zrovnoprávnia tak, ako je uvedené v programovom vyhlásení vlády.



"Zamestnávatelia majú dlhodobo záujem, aby mali ich zamestnanci možnosť slobodného a rovnocenného výberu formy stravovania, a preto žiadajú poslancov NR SR, aby novelu Zákonníka práce schválili. Je konečne na čase zrovnoprávniť stravné poukážky s finančným príspevkom na stravu tak, ako bolo zamestnancom dlhodobo sľubované," uzatvoril viceprezident RÚZ Jozef Špirko.