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RÚZ koniec transakčnej dane víta, jej výpadok nesmú nahradiť nové dane
RÚZ žiadala zrušenie transakčnej dane už pred viac ako rokom a už vtedy upozorňovala, že ide o deštrukčné opatrenie, ktoré poškodí podnikateľské prostredie a ekonomiku.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) víta oznámenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnom zrušení transakčnej dane od januára 2027. Zároveň v utorok vyzvala vládu, aby dodržala vlastné záväzky a výpadok približne 400 miliónov eur po zrušení transakčnej dane vykryla úsporami na strane štátu. Nemá ich prenášať opäť na podnikateľov a ich zamestnancov a taktiež má predstaviť konkrétne prorastové opatrenia, ktoré avizuje už od začiatku roka.
„Zrušenie transakčnej dane vítame a žiadali sme ho od začiatku. Zrušenie škodlivého opatrenia však nemožno zamieňať za prorastovú politiku. Na skutočné opatrenia, ktoré majú naštartovať slovenskú ekonomiku, stále čakáme,“ zdôraznila únia.
RÚZ žiadala zrušenie transakčnej dane už pred viac ako rokom a už vtedy upozorňovala, že ide o deštrukčné opatrenie, ktoré poškodí podnikateľské prostredie a ekonomiku, čo sa podľa nej potvrdzuje v praxi. Zamestnávatelia nesúhlasia, aby bolo zrušenie tejto dane prezentované ako prorastové opatrenie. Odstránenie škodlivej dane je podľa nich nápravou vlastnej chyby vlády, nie novým opatrením na podporu hospodárskeho rastu.
RÚZ očakáva, že verejný záväzok vlády bude dodržaný. „Pýtame sa preto vlády a ministerstva financií úplne priamo - pripravujete nové alebo vyššie dane a odvody? Áno alebo nie? Ak platia predchádzajúce verejné sľuby predstaviteľov vlády, odpoveď by mala byť jednoduchá,“ uviedla RÚZ.
Zamestnávatelia nespochybňujú potrebu pokračovať v ozdravovaní verejných financií. Konsolidácia však podľa nich musí konečne výraznejšie zasiahnuť aj výdavkovú stranu štátu. RÚZ spolu s Konfederáciou odborových zväzov SR už predstavili materiál o tom, kde možno hľadať úspory. Zamestnávatelia a odbory ukázali možné a aplikovateľné riešenia v objeme takmer dvoch miliárd eur a teraz očakávajú politickú vôľu vlády ich využiť.
Je takmer koniec leta a komplexné prorastové opatrenia na podporu ekonomiky, ktoré vláda avizovala už začiatkom roka, Slovensko podľa únie stále nepozná. RÚZ pritom predložila štátu takmer 200 konkrétnych návrhov na podporu rastu, konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Júnový balíček 11 opatrení podľa nej rozsahom ani ambíciou problémom slovenskej ekonomiky nezodpovedá.
RÚZ zároveň stále čaká na prizvanie zamestnávateľov do diskusie o príprave štátneho rozpočtu a ďalšej konsolidácii. Do 15. októbra, keď musí vláda predložiť návrh rozpočtu Národnej rade SR, zostáva už len približne sedem týždňov.
„Ak majú byť prorastové opatrenia reálne premietnuté do budúcoročného rozpočtu a začať fungovať od januára 2027, musia byť pripravené a prerokované v najbližších týždňoch. Ak sa tak nestane teraz, hrozí, že Slovensko vstúpi do roku 2027 opäť bez reálnych opatrení na podporu hospodárskeho rastu,“ dodala RÚZ. Sociálny dialóg má podľa nej význam vtedy, keď ešte možno rozhodnutia ovplyvniť, nie až pri hotovom rozpočte.
„Zrušenie transakčnej dane vítame a žiadali sme ho od začiatku. Zrušenie škodlivého opatrenia však nemožno zamieňať za prorastovú politiku. Na skutočné opatrenia, ktoré majú naštartovať slovenskú ekonomiku, stále čakáme,“ zdôraznila únia.
RÚZ žiadala zrušenie transakčnej dane už pred viac ako rokom a už vtedy upozorňovala, že ide o deštrukčné opatrenie, ktoré poškodí podnikateľské prostredie a ekonomiku, čo sa podľa nej potvrdzuje v praxi. Zamestnávatelia nesúhlasia, aby bolo zrušenie tejto dane prezentované ako prorastové opatrenie. Odstránenie škodlivej dane je podľa nich nápravou vlastnej chyby vlády, nie novým opatrením na podporu hospodárskeho rastu.
RÚZ očakáva, že verejný záväzok vlády bude dodržaný. „Pýtame sa preto vlády a ministerstva financií úplne priamo - pripravujete nové alebo vyššie dane a odvody? Áno alebo nie? Ak platia predchádzajúce verejné sľuby predstaviteľov vlády, odpoveď by mala byť jednoduchá,“ uviedla RÚZ.
Zamestnávatelia nespochybňujú potrebu pokračovať v ozdravovaní verejných financií. Konsolidácia však podľa nich musí konečne výraznejšie zasiahnuť aj výdavkovú stranu štátu. RÚZ spolu s Konfederáciou odborových zväzov SR už predstavili materiál o tom, kde možno hľadať úspory. Zamestnávatelia a odbory ukázali možné a aplikovateľné riešenia v objeme takmer dvoch miliárd eur a teraz očakávajú politickú vôľu vlády ich využiť.
Je takmer koniec leta a komplexné prorastové opatrenia na podporu ekonomiky, ktoré vláda avizovala už začiatkom roka, Slovensko podľa únie stále nepozná. RÚZ pritom predložila štátu takmer 200 konkrétnych návrhov na podporu rastu, konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Júnový balíček 11 opatrení podľa nej rozsahom ani ambíciou problémom slovenskej ekonomiky nezodpovedá.
RÚZ zároveň stále čaká na prizvanie zamestnávateľov do diskusie o príprave štátneho rozpočtu a ďalšej konsolidácii. Do 15. októbra, keď musí vláda predložiť návrh rozpočtu Národnej rade SR, zostáva už len približne sedem týždňov.
„Ak majú byť prorastové opatrenia reálne premietnuté do budúcoročného rozpočtu a začať fungovať od januára 2027, musia byť pripravené a prerokované v najbližších týždňoch. Ak sa tak nestane teraz, hrozí, že Slovensko vstúpi do roku 2027 opäť bez reálnych opatrení na podporu hospodárskeho rastu,“ dodala RÚZ. Sociálny dialóg má podľa nej význam vtedy, keď ešte možno rozhodnutia ovplyvniť, nie až pri hotovom rozpočte.