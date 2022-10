RÚZ kritizuje novelu Zákonníka práce, ktorá by mala upraviť príplatky

Bratislava 13. októbra (TASR) – Poslanecká novela Zákonníka práce, ktorá počíta s opätovným naviazaním mzdových príplatkov za prácu počas noci, víkendov či sviatkov na aktuálnu sadzbu minimálnej mzdy, v krízových časoch výrazne zaťaží domáce podniky. Upozorňujú na to zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Právna norma už v Národnej rade (NR) SR prešla do druhého čítania.



Navrhovaná novela Zákonníka práce môže podľa nich negatívne ovplyvniť aj celkovú zamestnanosť v krajine a jednotlivé domácnosti. Zamestnávatelia preto vyzývajú poslancov i vládu, aby nehazardovali so stabilitou slovenskej ekonomiky a začali hľadať skutočne systémové riešenia aktuálnych kríz. Apelujú na to, aby bola novela Zákonníka práce v tejto podobe buď riadne prediskutovaná so zástupcami zamestnávateľov, alebo stiahnutá z rokovania parlamentu.



Právna norma predpokladá opätovné naviazanie mzdových príplatkov za prácu počas noci, víkendov či sviatkov na aktuálnu sadzbu minimálnej mzdy. Tie dočasne zmrazila vláda v súvislosti s vypuknutím pandémie a jej negatívnymi dosahmi na podnikateľský sektor.



"Mnohí zamestnávatelia sa ešte stále plne nevysporiadali s dôsledkami pandémie a už takmer rok zápasia s inflačnou a energetickou krízou. To všetko v kombinácii s nulovou pomocou zo strany štátu spôsobuje, že mnohé podniky sú už dnes na hrane prežitia. Je absurdné a krajne nezodpovedné, že s takýmto návrhom prichádzajú poslanci práve v týchto časoch, a to bez akejkoľvek diskusie so sociálnymi partnermi a firmami," zdôraznil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.



Zamestnávatelia zároveň upozornili, že pokiaľ aktuálnu situáciu neustoja podniky, neustojí ich ani štátna pokladnica, ani domácnosti. "Prijímanie naoko sociálnych opatrení, ktoré však v skutočnosti ešte viac oslabia firmy a ohrozia zamestnanosť, nie je ničím iným než bezbrehým populizmom, ktorý so sociálnou politikou a racionálnym riadením štátu v krízových časoch nemá nič spoločné," dodal Špirko.



Novelu Zákonníka práce, ktorá rieši výšku minimálnej mzdy a niektorých príplatkov ku mzde a reaguje na vládnu úpravu presadenú v čase pandémie, predložili poslanci opozičného Smeru-SD. Parlament ju v septembri posunul do druhého čítania.