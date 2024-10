Zamestnávatelia navrhli audit zamestnanosti verejnej správy

Bratislava 15. októbra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú výraznejšie využívanie výdavkov pri konsolidačných opatreniach, ako aj zastavenie neúmerného zvyšovania daní a poplatkov pre občanov a firmy. V materiáli, ktorý hodnotí stav verejných financií, navrhla RÚZ okrem iného dôsledné audity zamestnanosti a prevádzkových výdavkov štátnych inštitúcií a inštitúcií verejnej správy, digitalizáciu či postupné rušenie predčasných dôchodkov.



"Príjmy do štátnej kasy aj v dôsledku inflácie či opakovaného zavádzania nových daňovo-odvodových povinností pre podniky stúpajú. Avšak dlhodobým fenoménom našej krajiny, presahujúcim jedno volebné obdobie, je, že výdavky štátu nie sú systematicky riadené. Výsledkom je obrovské zadlženie, ktorému aktuálne naša krajina čelí, a nutnosť komplexnej konsolidácie," uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



Únia, podobne ako niektorí analytici či opozičné strany, kritizuje, že štát nešetrí na sebe, ale podnikom a obyvateľom stúpnu dane a odvody zásadným spôsobom. RÚZ upozornila, že ak by sa celá konsolidácia stále vyberala len z príjmov občanov (zvyšovanie daní, odvodov, vrátane DPH), znamenalo by to zníženie reálneho čistého príjmu minimálne o 10 %, no finálny vplyv na čisté príjmy domácností by mohol byť až na úrovni 15 % - 20 %. "Domácnosti, vrátane dôchodcov, by si mali dobre zrátať, že pri držaní súčasných vysokých výdavkov štátu ich už v najbližšom období čaká extrémny pokles ich čistých príjmov," uviedol hlavný ekonóm RÚZ Alexander Karšay.



Štát by podľa zamestnávateľov mal začať so šetrením a lepším nastavovaním procesov. Nejde pritom len o personálne škrty, ale aj o celkové audity a prehodnotenia procesov vo verejnej správe a identifikáciu nákladových úspor. "Netvrdíme, že zvyšovanie daní by malo byť zakázané, ale ide o mix opatrení, v ktorom by mal byť veľký dôraz na výdavkové opatrenia," priblížil Kiraľvarga.



Karšay dodal, že ak sa neuskutočnia úpravy v dôchodkovom systéme, ktoré odďaľujú vek odchodu do dôchodku a obmedzujú predčasné dôchodky, tohtoročné zvyšovanie daní a poplatkov budeme zažívať nepretržite každý rok počas troch desaťročí. "Riešením je zmena nastavenia dôchodkového systému a zníženie aj ďalších výdavkov vlády. Pred tým si nemôžeme zatvárať oči," upozornil Karšay.



Okrem zmien v dôchodkovom systéme a personálnych auditov vo verejnej správe RÚZ navrhla aj zmenu pravidiel pre vládu. Ide napríklad o vypustenie povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet pri prekročení určitej úrovne štátneho dlhu. Namiesto toho by po prekročení dlhovej hranice mala vláda predložiť rozpočty, ktoré cielia návrat dlhu pod hranicu 50 % v určitom horizonte, napríklad do desiatich rokov. Z ďalších opatrení RÚZ navrhuje napríklad motivovať zamestnancov verejnej správy k nachádzaniu zefektívňujúcich riešení a hľadaniu rezerv v procesoch alebo profesionalizovať verejnú správu ako jeden tím u jednej organizácie slúžiacej verejnosti.