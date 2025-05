RÚZ navrhuje v rámci konsolidácie zrušiť možnosť predčasného dôchodku

Bratislava 28. mája (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) predstavila Ministerstvu financií (MF) SR konsolidačné návrhy, ktoré by mohli ušetriť štátu 6,5 miliardy eur. Patrí medzi ne napríklad zrušenie dvoch štátnych sviatkov či možnosti odchodu na predčasný dôchodok. V stredu to uviedli predstavitelia RÚZ po stretnutí so zástupcami Ministerstva financií (MF) SR.



„Naším cieľom je stabilizovať verejné financie a udržiavať ich prostredníctvom znižovania nadmerných výdavkov, nie zvyšovaním daňového zaťaženia, ktoré brzdí ekonomickú aktivitu, znižuje čisté príjmy domácností a ktoré potláča aktivitu súkromného sektora,“ povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



V prípade zefektívnenia prevádzky verejnej správy by vedela vláda ušetriť tri miliardy eur, pri adresnosti pomoci zo strany štátu by to bolo viac ako dve miliardy eur a v sociálnej oblasti so zameraním na prácu 700 až 740 miliónov eur. Kiraľvarga upozornil, že medzi ich opatrenia nepatrí zrušenie 13. dôchodku, keďže ich cieľom nie je znižovať plošne sociálne dávky, ale smerovať ich skôr k adresnosti. Rovnako nenavrhli ani plošné zrušenie obedov či vlakov zadarmo, čo je jedno z opatrení Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.



Ďalšia konsolidácia by mala byť zameraná podľa generálneho riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Marcela Klimeka výlučne na výdavkovú stránku jednotlivých rezortov, pričom vláda by mala šetriť predovšetkým na sebe. Jedným z opatrení zamestnávateľov je zefektívnenie prevádzky verejnej správy a zníženie počtu zamestnancov pracujúcich v štátnej správe. Za posledných 15 rokov sa totiž zvýšil počet zamestnancov vo verejnej správe o 100.000 pracovníkov. Rovnako by sa mohol znížiť aj počet inštitúcií, ktoré sa zaoberajú rovnakým obsahom. Štát vie ušetriť aj 160 miliónov eur na výdavkoch v oblasti financovania energií pre verejné inštitúcie.



„Spomenuli sme aj zlučovanie škôl a zrušenie kompenzácií pre školy, ktoré nie sú schopné samé hospodáriť. Tam by sme vedeli získať zhruba 130 miliónov na úsporách, takže to sú konkrétne kroky, o ktorých sme dnes rozprávali na Ministerstve financií a nezaťažujú podnikateľské prostredie,“ priblížil Kiraľvarga.



Zamestnávatelia navrhli tiež zrušenie dvoch štátnych sviatkov pracovného pokoja, čo by prinieslo do štátneho rozpočtu viac ako 300 miliónov eur. V sociálnej oblasti by sa mala zrušiť možnosť predčasného dôchodku, ktorá spôsobila veľké problémy na trhu práce. „Je potrebné, aby vláda sledovala opatrenia, ktoré podporujú rast ekonomiky a tam smeruje aj naša požiadavka, aby okrem konsolidácie išli s ňou ruka v ruke aj štrukturálne reformné opatrenia, ktoré budú podporovať rozvoj podnikania a hospodársky rast Slovenskej republiky,“ uzavrel Klimek.