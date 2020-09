Zamestnávatelia podporujú zavedenie voľby v prípade gastrolístkov

Bratislava 23. septembra (TASR) – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú zavedenie možnosti voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Gastrolístky podľa nich dlhodobo ochudobňujú zamestnancov, zamestnávateľov a poskytovateľov stravovania o poplatky emitentom poukážok a znižujú tak hodnotu stravnej jednotky. Skonštatovali, že vysoká je aj administratívna záťaž spojená s manipuláciou s gastrolístkami.



Zástupcovia viac než 1300 slovenských firiem preto žiadajú dať právo zamestnancom rozhodnúť sa medzi gastrolístkami a peňažným príspevkom na stravu. "Gastrolístky predstavujú pre zamestnanca len fiktívnu pridanú hodnotu a v skutočnosti dlhodobo ochudobňujú všetky subjekty v reťazci, samozrejme, s výnimkou samotných emitentov, ktorí na nich neprimerane zarábajú," podotkla RÚZ.



Gastrolístky podľa únie predstavujú zákonom garantovaný biznis pre niekoľko málo emitentov. Zdôraznila, že na to doplácajú predovšetkým reštaurácie a iní poskytovatelia stravovacích služieb. Tí podľa RÚZ musia platiť emitentom provízie často vyššie ako 5 %. Navrhujú preto, aby provízie emitentov boli zákonom obmedzené do výšky maximálne 2 %.



Podporujú tak aj zavedenie dobrovoľnosti a možnosti výberu v prípade stravného. "Súčasný zákon núti zamestnancov a ich zamestnávateľov využívať gastrolístky. Preto presadzujeme zavedenie princípu dobrovoľnosti a možnosti výberu medzi gastrolístkami a peňažným príspevkom na stravu zamestnancov. Možnosť výberu by zostala na zamestnancoch, a to buď prostredníctvom rozhodnutia ich zástupcov, ako sú odbory a zamestnanecká rada, alebo sa na forme dohodne väčšina zamestnancov," poznamenal viceprezident RÚZ Jozef Špirko.



Zamestnávatelia združení v RÚZ očakávajú od vlády, že "nepodľahne manipulatívnej mediálnej kampani a intenzívnemu lobingu emitentov gastrolístkov, ktoré sú financované z obrovských ziskov z biznisu s gastrolístkami". "Zamestnávateľov tiež mrzí, že súčasťou kampane emitentov sú aj aktivity odborárov, ktorí takýmto spôsobom chcú zachovať biznis pre emitentov gastrolístkov na úkor zamestnancov, ktorých záujem by mali predovšetkým hájiť," zdôraznila RÚZ.



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR tvrdí, že zmeny v príspevku na stravovanie zvýšia byrokraciu a ohrozia pracovné miesta. Rozšírenie foriem príspevku a zavedenie možnosti voľby pre zamestnancov nepovažuje za zjednodušenie podnikania. Riešením by však podľa asociácie mohla byť elektronizácia príspevku.



Ministerstvo práce už predložilo na pripomienkovanie rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov. Rezort práce po novom navrhuje, aby mal zamestnanec možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie podľa toho, ako mu to vyhovuje, nie podľa toho, akú formu určil zamestnávateľ.