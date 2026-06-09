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RÚZ: Prorastové opatrenia treba pripraviť bezodkladne
Zástupcovia RÚZ pripomenuli, že spolu s inými zamestnávateľskými organizáciami už poskytli Ministerstvu hospodárstva (MH) 200 opatrení, ktoré ostatné rezorty poškrtali.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Vláda by mala bezodkladne predstaviť opatrenia na podporu hospodárskeho rastu, inak nebudú rásť ani platy. V utorok na to upozornila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá zastupuje firmy zamestnávajúce vyše 380.000 ľudí. Budúci štátny rozpočet by sa mal podľa zamestnávateľov odvíjať až od prijatých legislatívnych zmien a výpadky vo verejných financiách by mal štát vykrývať úsporami vo vlastných výdavkoch.
„Firmy sú v kŕči, boja sa brať úvery a investovať. Spôsobila to neistota vyvolaná konsolidáciou verejných financií, zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia a nepriaznivým vývojom tržieb. Firmy na Slovensku sú dlhodobo zaťažované vysokými cenami energií, pre ktoré často nedokážu na zahraničných trhoch konkurovať,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Na zvrátenie tohto stavu RÚZ navrhuje opätovné zavedenie rovnej dane pre firmy aj fyzické osoby, zrušenie transakčnej dane a zjednodušenie systému DPH zrušením troch rôznych úrovní. Zároveň požadujú výraznú debyrokratizáciu, uvoľnenie prísnej pracovnej legislatívy a hľadanie úspor priamo vo výdavkoch štátu namiesto ďalšieho zaťažovania podnikov. Na opatreniach sú pripravení so štátom spolupracovať.
Zástupcovia RÚZ pripomenuli, že spolu s inými zamestnávateľskými organizáciami už poskytli Ministerstvu hospodárstva (MH) 200 opatrení, ktoré ostatné rezorty poškrtali. „Výsledok je 11 opatrení, ktoré prinesú drobný pozitívny efekt pre podnikateľské prostredie, ale nenazývajme ich prorastové opatrenia, je to malý antibyrokratický balíček,“ zhodnotil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
„Firmy sú v kŕči, boja sa brať úvery a investovať. Spôsobila to neistota vyvolaná konsolidáciou verejných financií, zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia a nepriaznivým vývojom tržieb. Firmy na Slovensku sú dlhodobo zaťažované vysokými cenami energií, pre ktoré často nedokážu na zahraničných trhoch konkurovať,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Na zvrátenie tohto stavu RÚZ navrhuje opätovné zavedenie rovnej dane pre firmy aj fyzické osoby, zrušenie transakčnej dane a zjednodušenie systému DPH zrušením troch rôznych úrovní. Zároveň požadujú výraznú debyrokratizáciu, uvoľnenie prísnej pracovnej legislatívy a hľadanie úspor priamo vo výdavkoch štátu namiesto ďalšieho zaťažovania podnikov. Na opatreniach sú pripravení so štátom spolupracovať.
Zástupcovia RÚZ pripomenuli, že spolu s inými zamestnávateľskými organizáciami už poskytli Ministerstvu hospodárstva (MH) 200 opatrení, ktoré ostatné rezorty poškrtali. „Výsledok je 11 opatrení, ktoré prinesú drobný pozitívny efekt pre podnikateľské prostredie, ale nenazývajme ich prorastové opatrenia, je to malý antibyrokratický balíček,“ zhodnotil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.