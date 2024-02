RÚZ: Slovenskí zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenskí zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu o Európskej priemyselnej dohode. Bez komplexnej priemyselnej politiky hrozí, že sa Európa stane ešte závislejšou a zraniteľnejšou. Vyhlásila to v stredu Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v statuse na sociálnej sieti.



"Európa musí zvýšiť svoju odolnosť a strategickú autonómiu a poučiť sa z vlastných chýb z minulosti, keď sme sa mylne a naivne spoliehali na jednostranné partnerstvá či férovosť obchodných vzťahov. Je najvyšší čas priznať, že priemyselná a klimatická politika musia fungovať spoločne a najmä - je čas konať," zdôraznil predseda výboru RÚZ pre európske a zahraničné záležitosti Michal Pintér.



Ako uviedla RÚZ, Európu ohrozuje deindustrializácia, ktorá by významným spôsobom ovplyvnila budúcu konkurencieschopnosť a prosperitu Slovenska. Najväčšie európske spoločnosti a sektorové asociácie preto adresovali európskym inštitúciám výzvu na vytvorenie Európskej priemyselnej dohody.



"Urgentne potrebujeme efektívny systém na podporu inovácií a financovania zelenej a digitálnej transformácie, zabezpečenie porovnateľných podmienok na podnikanie a udržateľných a cenovo konkurenčných dodávok energií a kritických nerastných surovín," dodala RÚZ s tým, že je bez nich dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 nereálne.



V utorok (20. 2.) 58 európskych spoločností, 15 priemyselných združení a jedna organizácia prostredníctvom Antverpskej deklarácie vyjadrili plnú podporu Európskej priemyselnej dohode s cieľom doplniť Európsku zelenú dohodu a zachovať vysokokvalitné pracovné miesta v Európe.