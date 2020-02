RÚZ: SR hrozí rozvrat verejných financií prijatím nových opatrení

Bratislava 13. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličné strany, aby zastavili legislatívny proces tykajúci sa zavedenia 13. dôchodku, zdvojnásobenia detských prídavkov a zrušenia platenia diaľničných známok. Podľa zamestnávateľov prijatie týchto opatrení spôsobí rozvrat verejných financií.



Podľa RÚZ ide o populistický predvolebný balíček, ktorého vplyv na verejné financie predstavuje až 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Sú to predovšetkým zamestnanci, zamestnávatelia či bežní občania, ktorí tieto snahy o rast preferencií, či prekrytie aktuálnych politických káuz budú musieť zaplatiť," uviedla v stanovisku pre médiá RÚZ.



Zamestnávatelia tiež podotkli, že sú dlhodobo znepokojení nesystémovým riadením verejných financií a absenciou opatrení generujúcich úspory na strane výdavkov. "Zásadné zmeny vo verejných financiách, ktoré strany koalície oznámili v utorok (11. 2.) a hneď v stredu (12. 2.) schválila vláda, by však v prípade ich odobrenia Národnou radou SR mali zásadne negatívny vplyv na celý systém verejných financií, následkom čoho by občanov a podnikateľov v budúcnosti čakal dramatický nárast daní a odvodov," obáva sa RÚZ.



Zároveň z dôvodu obmedzených zdrojov by tento predvolebný a extrémne populistický balíček tiež ovplyvnil kvalitu ostatných služieb poskytovaných štátom, a to vrátane zdravotníctva, školstva, cestnej infraštruktúry a mnohých ďalších.



RÚZ má vážne výhrady i voči spôsobu prijatia takto závažných a finančne náročných opatrení, ktorý je navyše zrejme v kolízii s právnym poriadkom či dokonca Ústavou SR. "Opätovne boli obídení sociálni partneri, neuskutočnilo sa medzirezortné pripomienkové konanie a ani jeden zo schválených materiálov nemá riadne a odborne vyčíslené vplyvy na verejné financie či podnikateľské prostredie," dodala RÚZ.