Únia zamestnávateľov: SR má nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

Nedostatočná kvalifikácia pracovníkov a odchod kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia dlhodobo vážne ohrozujú stav slovenskej ekonomiky. Vláda by sa problematikou dlhodobého nedostatku pracovníkov mala začať urýchlene zaoberať, upozornila vo štvrtok Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).



"Na pracovnom trhu dnes nemáme ľudí s kvalifikáciami, ktoré podniky potrebujú. Jednak naša krajina nevie systémovo pracovať s hľadaním a rozvojom talentu, no zároveň vzdelávací systém nereflektuje na skutočné potreby pracovného trhu a nepripravuje do praxe absolventov s potrebným súborom schopností. Najšikovnejší ľudia odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia, u väčšiny tých, ktorí zostanú doma, zase narážame na neochotu vzdelávať sa a zvyšovať svoju kvalifikáciu počas života," vysvetlil prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.



Problémom slovenskej ekonomiky je okrem iného aj nízka produktivita práce spôsobená nízkym podielom rozvoja inovácií. Kvalifikovaní pracovníci sú podľa RÚZ kľúčoví pre každý podnik nezávisle od jeho veľkosti, pričom naprieč všetkými sektormi na Slovensku by ich malo chýbať viac ako 80.000. Únia pripomenula, že na neudržateľnosť tohto stavu dlhodobo upozorňuje.



Zamestnávatelia sú v súčasnosti nútení prijímať do zamestnania aj uchádzačov bez potrebnej kvalifikácie, ktorým musia následne doplniť potrebné znalosti a zručnosti. RÚZ upozornila, že slovenskí obyvatelia by sa mali pripraviť na dramatické zníženie životnej úrovne, ak sa problém s nedostatkom pracovnej sily nezačne urýchlene riešiť. Na vykonanie potrebných krokov vyzýva najmä Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré považuje za hlavného aktéra pri riešení danej problematiky.



Slovensko sa podľa RÚZ prepadlo vo väčšine aspektov ekonomického rozvoja a stáva sa tak jednou z najchudobnejších krajín Európy. "Dáta nám jednoznačne ukazujú, že situácia je už kritická, čo si vyžaduje prijatie zásadných opatrení na úrovni vlády, regiónov, zamestnávateľov a všetkých aktérov systému celoživotného vzdelávania," uzavrela manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti Trexima Lucia Lednárová Dítětová.