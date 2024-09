Zamestnávatelia varujú pred likvidačnými dosahmi pri dani z transakcií

Bratislava 9. septembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) varujú pred likvidačnými dosahmi zavedenia dane z finančných transakcií. Reagujú tak na medializované informácie, podľa ktorých má vláda v rámci avizovanej konsolidácie verejných financií už čoskoro prijať viacero opatrení, vrátane zavedenia spomínanej dane. Únia vyzýva vládu, aby upustila od prijímania populistických opatrení. Zároveň žiada o urýchlené spoločné stretnutie k avizovanému konsolidačnému balíku ešte v jeho prípravnej fáze.



Tlačové oddelenie RÚZ spresnilo, že medializované informácie naznačujú, že súčasťou balíka konsolidačných opatrení by malo byť aj zavedenie takzvanej transakčnej dane po vzore susedného Maďarska. Jej sadzba aktuálne tvorí 0,45 % (45 centov zo 100 eur) a platí sa vo forme poplatkov z prakticky všetkých bankových transakcií fyzických aj právnických osôb realizovaných prostredníctvom maďarského bankového systému, vrátane výberov z bankomatu či medzinárodných transakcií. Len vlani vyniesla daň maďarskej vláde viac ako 800 miliónov eur, po jej navýšení v aktuálnom roku však odhadovaný výnos predstavuje až 1,1 miliardy eur.



Pri podobnom nastavení ako v Maďarsku, v prípade, že by bola transakčná daň zavedená len pre právnické osoby, by mohla slovenská vláda zaťažiť zamestnávateľský sektor novým zdanením v objeme až 540 miliónov eur. "Maďarsko je z hľadiska ekonomiky výrazne väčšia krajina ako Slovensko. Zatiaľ čo u nás sa ročne zrealizujú platobné transakcie v hodnote 1,6 bilióna eur, vMaďarsku je to takmer trikrát viac. Aj napriek tomu by zavedenie takejto dane znamenalo extrémny zásah s rozsiahlymi negatívnymi dosahmi na celú slovenskú ekonomiku," upozornil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



Zamestnávatelia združení v RÚZ zároveň zdôraznili, že transakčná daň je daňou, ktorá oslabuje celkovú ekonomickú výkonnosť krajiny a priamo trestá ekonomickú aktivitu a úspešnosť firiem. "Zavedenie transakčnej dane môže pre Slovensko v horizonte 15 rokov znamenať pokles HDP až o 2 %, čo je extrémne číslo. To by znamenalo stratu približne 8000 pracovných miest, čo je ako zrušiť dve automobilky," vysvetlil hlavný ekonóm RÚZ Alexander Karšay.



Aj napriek tvrdeniu vlády, že zdanenie sa dotkne len podnikateľov, celkový pokles výkonu ekonomiky spôsobený zavedením transakčnej dane sa podľa RÚZ prejaví aj na zvyšovaní inflácie.



"Považujeme za nespravodlivé opätovne zaťažiť dodatočným odvodom alebo daňou už zdanený príjem a peniaze, či už právnickej, alebo fyzickej osoby, keď tieto zdroje prevádza medzi bankovými účtami, napríklad aj vlastnými," doplnil 1. viceprezident RÚZ Mário Lelovský.



RÚZ dodala, že zavádzanie nových selektívnych daní a odvodov bez akéhokoľvek relevantného škrtania na výdavkovej strane verejného rozpočtu nemožno považovať za konsolidáciu, o ktorej vláda dlhodobo hovorí. Z tohto dôvodu vyzýva kompetentných na urýchlené stretnutie za účasti všetkých sociálnych partnerov, v rámci ktorého spoločne prediskutujú obsah avizovaného balíka opatrení ešte v prípravnej fáze, pričom dôsledne vyhodnotia jeho dosahy na slovenskú ekonomiku.