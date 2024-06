RÚZ: Voľby do EP sú príležitosťou ovplyvniť budúce smerovanie EÚ

Bratislava 4. júna (TASR) - Bez toho, aby bolo Slovensko uplynulých 20 rokov súčasťou Európskej únie (EÚ), by sme na tom boli horšie. Diskusia o tom, čo únia mohla v minulosti a môže do budúcnosti urobiť lepšie, je však legitímna. Jednou z kľúčových možností vyjadriť svoj názor sú voľby, v tomto prípade voľby do Európskeho parlamentu (EP), preto by sa ich mali Slováci v sobotu (8. 6.) v čo najvyššom počte zúčastniť. Je o tom presvedčená Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).



"Niekedy máme pocit, že nálada na Slovensku je protieurópska. Nadšenie už nie je také obrovské, ako bolo pred 20 rokmi, ale napriek tomu štatistiky hovoria, že skoro 82 % ľudí je presvedčených o tom, že naša účasť v EÚ nám pomohla k lepšiemu životu. Bez toho, aby sme boli súčasťou únie, by sme na tom boli horšie," vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



Pripomenul, že zostáva pár dní do volieb, v ktorých majú aj Slováci možnosť voliť svojich 15 zástupcov do EP a tí budú následne vyjadrovať dôveru novej Európskej komisii (EK). "Je potrebné, aby sme si 8. júna vybrali našich 15 europoslancov, ktorí budú obhajovať záujmy Slovenska, ktorí budú obhajovať záujmy podnikateľov, zamestnávateľov, priemyslu, ale aj zamestnancov, ktorí pre tých zamestnávateľov pracujú," zdôraznil Kiraľvarga.



Viceprezident RÚZ Mário Lelovský upozornil, že zvolení europoslanci budú mať významnú možnosť ovplyvňovať všetko, čo bude EÚ v najbližších rokoch robiť a aké regulácie, opatrenia, či predpisy z toho budú vyplývať aj pre SR. "Preto je to veľmi dôležité, pretože všetka európska legislatíva sa Slovenska vo významnej miere dotkne," podčiarkol. Približne 60 až 70 % regulácii na Slovensku má totiž priamu nadväznosť na rozhodnutia EÚ.





Lelovský pôsobí už niekoľko rokov v Digital Europe, strešnej organizácii digitálnej ekonomiky v Bruseli. "Zažili sme prakticky každý rok a v poslednej dobe veľmi intenzívne, aké obrovské množstvo legislatívnych predpisov, vyhlášok, nariadení a aktov sú schopní euroúradníci prinášať. Pokiaľ voči nim nebude stáť kvalitne pripravený, rozhľadený a odborne vybavený Európsky parlament, táto legislatíva môže do významnej miery ohroziť a znížiť konkurencieschopnosť Európy," upozornil.



Ako príklad uviedol pravidlá ochrany osobných údajov GDPR, akt o umelej inteligencii či akt o kybernetickej bezpečnosti. "Nehovoríme, že nemá byť regulácia, ale táto má byť odborne pripravená, prekonzultovaná a len do maximálnej nevyhnutnej miery implementovaná. Preto je dôležité, aby sme si zvolili ľudí, ktorí tam dokážu odborne, profesionálne na tieto témy reagovať," zdôraznil Lelovský.







Ku kľúčovým témam s presahom na Slovensko patria z pohľadu firiem aj ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. "Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že prístup slovenských europoslancov k nariadeniam EK v oblasti životného prostredia by mal zohľadňovať reálne možnosti Slovenska. Jedine tak totiž môžeme zabezpečiť realizáciu systémových opatrení, ktoré skutočne prispejú k ochrane nášho životného prostredia, no zároveň nezdecimujú priemysel, ktorý je hybnou silou slovenskej ekonomiky," doplnil generálny sekretár RÚZ Martin Hošták.