< sekcia Ekonomika
RÚZ: Výdavky samospráv za 18 rokov vzrástli takmer trojnásobne
Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3,8 miliardy eur, v roku 2025 už predstavujú 11,2 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov (VÚC) sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Informovala o tom Petra Podhorcová, hovorkyňa RÚZ.
Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3,8 miliardy eur, v roku 2025 už predstavujú 11,2 miliardy eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za posledných 18 rokov reálne zvýšili približne o 80 %. Rovnakým tempom rástli aj ich príjmy, ktoré sa zvýšili z 3,8 miliardy eur na 11,1 miliardy eur.
Výdavky aj príjmy samospráv sa pohybujú dlhodobo na takmer rovnakej úrovni, keďže zákon obciam, mestám a VÚC umožňuje vytvárať len minimálny deficit a zadlženie. Rast výdavkov preto znamená aj rast objemu financií, ktoré do samospráv smerujú prostredníctvom miestnych daní, poplatkov a podielových daní zo štátneho rozpočtu.
„Výdavky samospráv sa za necelé dve desaťročia takmer strojnásobili. Napriek tomu občania nevidia zodpovedajúci rast kvality verejných služieb,“ uviedol viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
Podľa RÚZ rast výdavkov samospráv zároveň opätovne otvára otázku efektívnosti ich fungovania. Slovensko patrí medzi krajiny s mimoriadne rozdrobenou územnou samosprávou - viac ako 2900 obcí predstavuje jednu z najvyšších mier fragmentácie v Európe. Najmenšie obce často vynakladajú značnú časť svojich rozpočtov na svoj samotný chod, na mzdy a administratívu, pričom na rozvoj a služby obyvateľom zostáva len obmedzený priestor.
Väčšie samosprávy dokážu zabezpečovať rovnaké agendy efektívnejšie a s nižšími prevádzkovými nákladmi na jedného obyvateľa. „Rozpočty samospráv sú tvorené poplatkami a daňami, ktoré platia občania, podnikatelia a ich zamestnanci. Preto je nevyhnutné hľadať úspory a zvyšovať efektívnosť fungovania samospráv,“ uzatvoril Špirko.
Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3,8 miliardy eur, v roku 2025 už predstavujú 11,2 miliardy eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za posledných 18 rokov reálne zvýšili približne o 80 %. Rovnakým tempom rástli aj ich príjmy, ktoré sa zvýšili z 3,8 miliardy eur na 11,1 miliardy eur.
Výdavky aj príjmy samospráv sa pohybujú dlhodobo na takmer rovnakej úrovni, keďže zákon obciam, mestám a VÚC umožňuje vytvárať len minimálny deficit a zadlženie. Rast výdavkov preto znamená aj rast objemu financií, ktoré do samospráv smerujú prostredníctvom miestnych daní, poplatkov a podielových daní zo štátneho rozpočtu.
„Výdavky samospráv sa za necelé dve desaťročia takmer strojnásobili. Napriek tomu občania nevidia zodpovedajúci rast kvality verejných služieb,“ uviedol viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
Podľa RÚZ rast výdavkov samospráv zároveň opätovne otvára otázku efektívnosti ich fungovania. Slovensko patrí medzi krajiny s mimoriadne rozdrobenou územnou samosprávou - viac ako 2900 obcí predstavuje jednu z najvyšších mier fragmentácie v Európe. Najmenšie obce často vynakladajú značnú časť svojich rozpočtov na svoj samotný chod, na mzdy a administratívu, pričom na rozvoj a služby obyvateľom zostáva len obmedzený priestor.
Väčšie samosprávy dokážu zabezpečovať rovnaké agendy efektívnejšie a s nižšími prevádzkovými nákladmi na jedného obyvateľa. „Rozpočty samospráv sú tvorené poplatkami a daňami, ktoré platia občania, podnikatelia a ich zamestnanci. Preto je nevyhnutné hľadať úspory a zvyšovať efektívnosť fungovania samospráv,“ uzatvoril Špirko.